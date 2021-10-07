В Уфе прошла презентация фильма памяти тренера по фехтованию Рамиля Аюпова

История любви к делу всей жизни. Сегодня в кинотеатре «Родина» состоялась презентация фильма, посвященного памяти заслуженного тренера СССР Рамиля Аюпова. Этот наставник внес неоценимый вклад в развитие одного из самых популярных видов спорта в республике – фехтования.
Можно совершенно ничего не смыслить в фехтовании, и тем не менее от первой до последней, 26-й минуты, попасть во власть этой большой истории о том, как простой тренер с сияющими глазами оставался незаметным мастером своего дела. Рамиль Аюпов зажигал звезд фехтования. Но сначала он их находил. Среди сотни ребят Рамиль Исмагилович безошибочно угадывал талантливых спортсменов. Его чемпионы – Анвар Ибрагимов, Реналь Ганеев, Артур Ахматхузин и многие другие.
В зале на презентации фильма собрались родственники заслуженного тренера СССР, его ученики, любители спорта, те, кто работал над созданием фильма и кому дороги воспоминания о великом учителе фехтования. Для Рашита Аюпова такое внимание к памяти брата станет полным сюрпризом.
Позади десятки бессонных ночей на монтаже, более 7 часов отснятого и отсмотренного видеоматериала. По крупицам съемочная группа и автор фильма собирали уникальные истории из жизни талантливого наставника.
Режиссер фильма Динара Абдрашитова и автор сценария Лилия Шафикова проделали огромную работу. Они специально ездили в Москву и Подмосковье, заказывали съемки в Америке, и все для того, чтобы снять историю о башкирском тренере, которым восхищался весь мир.
Это воспоминания учеников о тренировках и любви к фехтованию, делу, которому Рамиль Исмагилович посвятил всю свою жизнь.
В мире спорта фильм уже признали – теперь очередь за широким зрителем. Историю жизни выдающегося тренера Рамиля Аюпова можно будет увидеть на телеканале БСТ 11 октября в 22:00.