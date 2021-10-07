В Уфе прошла презентация фильма памяти тренера по фехтованию Рамиля Аюпова

История любви к делу всей жизни.  Сегодня в кинотеатре «Родина» состоялась презентация фильма, посвященного памяти заслуженного тренера СССР Рамиля Аюпова. Этот наставник внес неоценимый вклад в развитие одного из самых популярных видов спорта в республике – фехтования.

Можно совершенно ничего не смыслить в фехтовании, и тем не менее от первой до последней, 26-й минуты, попасть во власть этой большой истории о том, как простой тренер с сияющими глазами оставался незаметным мастером своего дела. Рамиль Аюпов зажигал звезд фехтования. Но сначала он их находил. Среди сотни ребят Рамиль Исмагилович безошибочно угадывал талантливых спортсменов. Его чемпионы – Анвар Ибрагимов, Реналь Ганеев, Артур Ахматхузин и многие другие.

Он всегда говорил новым ученикам, что берет их на проверку, тем самым сразу показывая, что нужно стараться, что это не просто урок.

Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка по фехтованию
Фото №1 - В Уфе прошла презентация фильма памяти тренера по фехтованию Рамиля Аюпова

В зале на презентации фильма собрались родственники заслуженного тренера СССР, его ученики, любители спорта, те, кто работал над созданием фильма и кому дороги воспоминания о великом учителе фехтования. Для Рашита Аюпова такое внимание к памяти брата станет полным сюрпризом.

Я не ожидал, что наше руководство, спортсмены, активные родители организуют такой выдающийся праздник.

Рашит Аюпов, брат Рамиля Аюпова, тренер по фехтованию

Позади десятки бессонных ночей на монтаже, более 7 часов отснятого и отсмотренного видеоматериала. По крупицам съемочная группа и автор фильма собирали уникальные истории из жизни талантливого наставника.

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Я сама с ним много лет была знакома, приходила к нему в больницу, когда у него был инсульт, и думала: неужели он сможет подняться? Смог и поднялся. И у нас в конце фильма есть девиз: «Рамиль Исмагилович никогда не сдавался!»

Лилия Шафикова, автор сценария фильма о Рамиле Аюпове

Режиссер фильма Динара Абдрашитова и автор сценария Лилия Шафикова проделали огромную работу. Они специально ездили в Москву и Подмосковье, заказывали съемки в Америке, и все для того, чтобы снять историю о башкирском тренере, которым восхищался весь мир.

Он был выдающимся тренером и подготовил много чемпионов и призеров Олимпийских игр. И подготовил тренеров, которые сейчас являются тренерами олимпийских чемпионов.

Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

Это воспоминания учеников о тренировках и любви к фехтованию, делу, которому Рамиль Исмагилович посвятил всю свою жизнь. 

Спортивная общественность уже обратилась в Министерство спорта, чтобы ежегодно проводить турнир памяти Рамиля Аюпова. Я уверен, что со следующего года мы его будем проводить.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

В мире спорта фильм уже признали – теперь очередь за широким зрителем. Историю жизни выдающегося тренера Рамиля Аюпова можно будет увидеть на телеканале БСТ 11 октября в 22:00.

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