«Ростех» запустит в Башкирии сборку двигателей для газоперекачивающих агрегатов

В соответствии с документом, объединённая двигателестроительная корпорация при поддержке правительства Башкортостана построит в республике комплекс для сборки и испытаний индустриальных двигателей. Новое предприятие будет собирать высокоэффективные газотурбинные приводы для применения в составе газоперекачивающих агрегатов. Оно также будет обеспечивать потребности в ремонте и сервисном обслуживании силовых установок на протяжении всего срока их эксплуатации.