«Ростех» запустит в Башкирии сборку двигателей для газоперекачивающих агрегатов

На площадке X Петербургского международного газового форума Глава Башкортостана Радий Хабиров, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин и заместитель генерального директора Госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов подписали соглашение о намерениях.
В соответствии с документом, объединённая двигателестроительная корпорация при поддержке правительства Башкортостана построит в республике комплекс для сборки и испытаний индустриальных двигателей. Новое предприятие будет собирать высокоэффективные газотурбинные приводы для применения в составе газоперекачивающих агрегатов. Оно также будет обеспечивать потребности в ремонте и сервисном обслуживании силовых установок на протяжении всего срока их эксплуатации.
При этом ОДК намерена инвестировать средства в создание промышленного двигателя AЛ-41CT-25.