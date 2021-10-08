Житель Башкирии, который пострадал в пожаре на ферме, скончался

Сегодня, 8 октября, стало известно, что скончался мужчина, который пострадал при пожаре на фермерском хозяйстве.

Напомним, инцидент произошёл в Благовещенске ещё 3 октября. Огонь охватил бревенчатое двухэтажное здание. В пожаре пострадал 47-летний мужчина, который получил термические ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, а также ингаляционную травму, отравление продуктами горения и ожог роговицы глаз.

Врачи диагностировали у несчастно 71% поражения тела. Шесть суток за жизнь мужчины боролись медики. К сожалению, пострадавший скончался в ожоговом центре уфимской больницы №18.