В Башкирии при пожаре погибли телята

Накануне, 7 октября, в деревне Айтуган-Дурасово Фёдоровского района произошёл крупный пожар. Огонь вспыхнул на ферме.
На место инцидента оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Оказалось, огонь охватил дощатое строение размером 30х12 метров. Возгорание удалось ликвидировать за 14 минут.
В пожаре не пострадали люди. Также экстренным службам удалось спасти 240 голов крупного рогатого скота и 23 телёнка. К сожалению, ещё 20 телят в огне погибли. Причина произошедшего устанавливается.
Фото: МЧС по РБ.