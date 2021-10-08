В Башкирии при пожаре погибли телята

Накануне, 7 октября, в деревне Айтуган-Дурасово Фёдоровского района произошёл крупный пожар. Огонь вспыхнул на ферме. 

Фото №1 - В Башкирии при пожаре погибли телята

На место инцидента оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Оказалось, огонь охватил дощатое строение размером 30х12 метров. Возгорание удалось ликвидировать за 14 минут.

В пожаре не пострадали люди. Также экстренным службам удалось спасти 240 голов крупного рогатого скота и 23 телёнка. К сожалению, ещё 20 телят в огне погибли. Причина произошедшего устанавливается. 

Фото: МЧС по РБ. 

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