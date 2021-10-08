Еще 615 человек заразились коронавирусом в Башкирии

615 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Башкортостане за последние сутки. Об этом сообщили в Минздраве республики. В стационарах находятся 986 человек, в том числе в возрасте 60+ - 591 пациент.
В тяжелом состоянии находятся 50 человек, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких – 17. Зарегистрировано 32 случая смерти от COVID-19. Всего скончались от последствий коронавируса 1822 человека. Большая часть из них – в возрасте 60+, более полутора тысяч человек.
Продолжается вакцинация. Башкортостан получил почти 1 миллион 900 тысяч доз вакцины. Вакцинировано первым компонентом – 1 млн 325 тысяч человек, оба компонента сделали 1 млн 211 тысяч человек. За сутки вакцину получили более 15 тысяч человек.