В Уфе поезд сбил неизвестную женщину

Накануне, 7 октября, авария на железной дороге произошла и в Уфе. Инцидент зафиксирован в Калининском районе недалеко от платформы «1646 км» на перегоне Шакша-Иглино.

Известно, что машинист грузового поезда увидел женщину, которая двигалась вдоль рельсов. Он подал предупреждающий звуковой сигнал, а после применил экстренное торможение. К сожалению, от беды это не уберегло. Локомотив наехал на женщину.