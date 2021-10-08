В Уфе поезд сбил неизвестную женщину

Накануне, 7 октября, авария на железной дороге произошла и в Уфе. Инцидент зафиксирован в Калининском районе недалеко от платформы «1646 км» на перегоне Шакша-Иглино.
Известно, что машинист грузового поезда увидел женщину, которая двигалась вдоль рельсов. Он подал предупреждающий звуковой сигнал, а после применил экстренное торможение. К сожалению, от беды это не уберегло. Локомотив наехал на женщину.
Предстоит установить личность погибшей. Сейчас сотрудники уфимской транспортной прокуратуры, которые занимаются расследованием произошедшего, ищут возможных родственников женщины.
Жителям Башкирии, внезапно потерявшим связь с близкими, советуют обратиться в Уфимское линейное управление МВД России на транспорте по адресу: Уфа, ул. Вокзальная, 47а, или по телефону дежурной части 8 347 273 38 91.