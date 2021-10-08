В Башкирии спортивные объекты готовят к новым антиковидным мерам

Спортивные объекты Башкирии готовятся к новым антиковидным мерам, которые вступят в силу с 12 октября. Доступ в торговые центры, а также частные музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дворцы культуры можно будет получить при предъявлении одного из трех документов: сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19, справка о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или об отрицательном результате ПЦР-теста.