В Башкирии спортивные объекты готовят к новым антиковидным мерам

Спортивные объекты Башкирии готовятся к новым антиковидным мерам, которые вступят в силу с 12 октября. Доступ в торговые центры, а также частные музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дворцы культуры можно будет получить при предъявлении одного из трех документов: сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19, справка о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или об отрицательном результате ПЦР-теста.
На повестке дня – наращивание темпов вакцинации от COVID-19 и поэтапное введение ограничительных мер для невакцинированных жителей. Ограничения распространяются на проезд на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан». Руководители спортивных сообществ просят посетителей позаботиться о получении необходимых справок.
Добавим, что ограничительные меры станут еще жёстче. С 27 принимать отрицательные тесты и медотводы для посещения общественных мест не будут.