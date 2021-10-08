Проект «Бирешмә!» вышел в финал «ТЭФИ-Регион»

Проект «Бирешмә!» («Не сдавайся!») телеканала «Тамыр» вышел в финал Всероссийского конкурса «ТЭФИ-Регион» 2021 в номинации «Телевизионный художественный фильм/сериал».

Это второй сезон подросткового сериала на башкирском языке, в котором рассказываются истории героев и их взаимоотношения в семье и с друзьями. Торжественная церемония награждения финалистов состоялась во Владикавказе. Программа выходит в эфир детского-юношеского телеканала «Тамыр». За победу и возможность обладать бронзовым Орфеем поборются также 11-й канал города Полевской и 12-й канал холдинга «Омские Медиа».

Следующий этап конкурса «Тэфи» регион пройдет в Санкт-Петербурге. В этом году оценивает 428 работ, из них выбрали лучшие в 18 номинациях по тематическим направлениям.

Фото №1 - Проект «Бирешмә!» вышел в финал «ТЭФИ-Регион»

После церемонии нам удалось пообщаться с членами жюри. Нам сказали важную вещь, что мы делаем актуальный контент. То, что мы делаем на региональном телевидении такой продукт с минимальным бюджетом, дорогого стоит.

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