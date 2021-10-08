Проект «Бирешмә!» вышел в финал «ТЭФИ-Регион»

Это второй сезон подросткового сериала на башкирском языке, в котором рассказываются истории героев и их взаимоотношения в семье и с друзьями. Торжественная церемония награждения финалистов состоялась во Владикавказе. Программа выходит в эфир детского-юношеского телеканала «Тамыр». За победу и возможность обладать бронзовым Орфеем поборются также 11-й канал города Полевской и 12-й канал холдинга «Омские Медиа».