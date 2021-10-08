Жителя Башкирии обвинили в изготовлении поддельных ковид-справок

Как стало известно следствию, до июля 2021 года горожанин изготавливал в своей квартире справки о прохождении гражданами ПЦР-тестирования. Мужчина вносил заведомо ложные сведения об отсутствии заболевания, а также подделывал штампы медучреждений и даже подписи врачей. Ему удалось изготовить 36 поддельных справок. Цены на сертификаты варьировались от 1 до 2 тысяч рублей.