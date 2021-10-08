Форвард «Салавата Юлаева» стал отцом во второй раз

Пресс-служба хоккейной команды «Салават Юлаев» поделилась радостным событием. Финский форвард Теему Хартикайнен стал отцом во второй раз.
Представители клуба шутливо отметили, что спортсмен пропустил раскатку сегодня по уважительной причине. В семье Хартикайненов пополнение.
8 октября в одном из столичных роддомов появилась на свет дочка Теему Хартикайнена. Супруга спортсмена и их новорожденная малышка чувствуют себя хорошо.
Напомним, впервые форвард стал отцом ещё в 2017 году. Тогда в семье спортсмена родился сын.
За команду «Салават Юлаев» Теему Хартикайнен играет с 2013 года. В 2019 году спортсмен был награжден орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан».
Фото: hcsalavat