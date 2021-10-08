В Башкирии ещё один глава района покинул свой пост

Глава Буздякского района Азат Арсланов покинул свой пост. Об этом сообщила районная администрация.

Фото №1 - В Башкирии ещё один глава района покинул свой пост

Сегодня, 8 октября, состоялось внеочередное IХ заседание Совета муниципального района. Участники собрания рассмотрели вопрос о прекращении полномочий действующего главы. Азат Арсланов написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.

Глава Буздякского района поблагодарил жителей района, депутатов, чиновников за поддержку и доверие.

Временно исполнять обязанности главы района будет Игдиев Ильнур.

Фото: ИА Башинформ. 

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