В Башкирии ещё один глава района покинул свой пост

Глава Буздякского района Азат Арсланов покинул свой пост. Об этом сообщила районная администрация.
Сегодня, 8 октября, состоялось внеочередное IХ заседание Совета муниципального района. Участники собрания рассмотрели вопрос о прекращении полномочий действующего главы. Азат Арсланов написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.
Глава Буздякского района поблагодарил жителей района, депутатов, чиновников за поддержку и доверие.
Временно исполнять обязанности главы района будет Игдиев Ильнур.
Фото: ИА Башинформ.