В больницы Башкирии поступило 13 новых автомобилей скорой помощи

Сегодня, 8 октября, Глава Башкирии вручил главным врачам девяти медицинских учреждений региона ключи от новых автомобилей скорой помощи.

Фото №1 - В больницы Башкирии поступило 13 новых автомобилей скорой помощи

В больницы республики поступило 13 новых машин. Техника была приобретена за счёт средств федерального бюджета. Известно, что автомобили скорой помощи отправятся в больницы Кумертау, Сибая, Нефтекамска и Октябрьского, а также Месягутовскую, Иглинскую, Балтачевскую и Белорецкую ЦРБ.

Мы передаем ключи от автомобилей в преддверии Дня республики. Автопарк скорой помощи требует дальнейшего обновления. В течение ближайших двух-трёх лет мы завершим эту работу, и на помощь людям будут выезжать современные, комфортные машины, оснащенные всем необходимым медицинским оборудованием. Хочу выразить благодарность всем врачам – вашим коллегам. Время сейчас непростое, а вы находитесь на передовой борьбы за жизни и здоровье людей. И, конечно же, всех поздравляю с наступающим праздником – Днём республики!

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Глава Башкирии лично осмотрел новый транспорт. Автомобили оснащены дефибрилляторами, электрокардиографами с возможностью регистрации ЭКГ, аппаратами ИВЛ, измерителями концентрации глюкозы в крови и другим медицинским оборудованием, которое необходимо для экстренной помощи пациентам.

Фото №2 - В больницы Башкирии поступило 13 новых автомобилей скорой помощи

Также Радий Хабиров выразил отдельную благодарность всем водителям скорой помощи. На их плечи во время пандемии легла особо сложная и большая нагрузка.

Фото: glavarb.ru

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ