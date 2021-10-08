В больницы Башкирии поступило 13 новых автомобилей скорой помощи

Сегодня, 8 октября, Глава Башкирии вручил главным врачам девяти медицинских учреждений региона ключи от новых автомобилей скорой помощи.
В больницы республики поступило 13 новых машин. Техника была приобретена за счёт средств федерального бюджета. Известно, что автомобили скорой помощи отправятся в больницы Кумертау, Сибая, Нефтекамска и Октябрьского, а также Месягутовскую, Иглинскую, Балтачевскую и Белорецкую ЦРБ.
Глава Башкирии лично осмотрел новый транспорт. Автомобили оснащены дефибрилляторами, электрокардиографами с возможностью регистрации ЭКГ, аппаратами ИВЛ, измерителями концентрации глюкозы в крови и другим медицинским оборудованием, которое необходимо для экстренной помощи пациентам.
Также Радий Хабиров выразил отдельную благодарность всем водителям скорой помощи. На их плечи во время пандемии легла особо сложная и большая нагрузка.
Фото: glavarb.ru