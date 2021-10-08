В больницы Башкирии поступило 13 новых автомобилей скорой помощи

Мы передаем ключи от автомобилей в преддверии Дня республики. Автопарк скорой помощи требует дальнейшего обновления. В течение ближайших двух-трёх лет мы завершим эту работу, и на помощь людям будут выезжать современные, комфортные машины, оснащенные всем необходимым медицинским оборудованием. Хочу выразить благодарность всем врачам – вашим коллегам. Время сейчас непростое, а вы находитесь на передовой борьбы за жизни и здоровье людей. И, конечно же, всех поздравляю с наступающим праздником – Днём республики!

Радий Хабиров, Глава Башкирии