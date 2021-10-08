Радий Хабиров вручил госнаграды накануне Дня республики

Мы все живём очень дружно, понимаем друг друга, хотим работать, развиваться. Вместе мы делаем много хороших дел. Всё это в том числе благодаря вам, людям труда, которые, несмотря ни на что, просто делают свою работу, достигают необычайных успехов, прославляют родной Башкортостан.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортоста