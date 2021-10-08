Радий Хабиров вручил госнаграды накануне Дня республики

Учителя, врачи и даже лётчики-испытатели. В Колонном зале республики сегодня состоялось торжественное вручение госнаград России и Башкортостана. Накануне Дня республики из рук руководителя региона награды получили более 60 человек.
Выступая перед присутствующими в зале, Радий Хабиров отметил, что именно благодаря их труду Башкортостан успешно развивается, уверенно смотрит вперёд, занимает высокие строчки в рейтингах. По словам руководителя республики, каждый из награждаемых – гордость Башкортостана, и заслуживает самых теплых слов.
Среди награждённых и профессор кафедры технической кибернетики Уфимского авиационного университета. О его достижениях Радий Хабиров отметил отдельно. Почти 60 лет Барый Ильясов занимается развитием информационных и робототехнических систем. Он автор десятков учебников и монографий, признанный авторитет в отечественной и мировой науке.