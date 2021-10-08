Радий Хабиров вручил госнаграды накануне Дня республики

Учителя, врачи и даже лётчики-испытатели. В Колонном зале республики сегодня состоялось торжественное вручение госнаград России и Башкортостана. Накануне Дня республики из рук руководителя региона награды получили более 60 человек.

Выступая перед присутствующими в зале, Радий Хабиров отметил, что именно благодаря их труду Башкортостан успешно развивается, уверенно смотрит вперёд, занимает высокие строчки в рейтингах. По словам руководителя республики, каждый из награждаемых – гордость Башкортостана, и заслуживает самых теплых слов.

Фото №1 - Радий Хабиров вручил госнаграды накануне Дня республики

Мы все живём очень дружно, понимаем друг друга, хотим работать, развиваться. Вместе мы делаем много хороших дел. Всё это в том числе благодаря вам, людям труда, которые, несмотря ни на что, просто делают свою работу, достигают необычайных успехов, прославляют родной Башкортостан.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортоста

Среди награждённых и профессор кафедры технической кибернетики Уфимского авиационного университета. О его достижениях Радий Хабиров отметил отдельно. Почти 60 лет Барый Ильясов занимается развитием информационных и робототехнических систем. Он автор десятков учебников и монографий, признанный авторитет в отечественной и мировой науке.

Очень приятно и неожиданно, что столь высокая оценка дана моему столь скромному труду. Я всю жизнь работал в Башкирии. Шесть лет трудился. Потом ушел в аспирантуру, вернулся в авиационный институт, в котором уже работаю более 50 лет.

Барый Ильясов, профессор Уфимского государственного авиационного технического университета
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