«Салават Юлаев» встретится с финским «Йокеритом» на домашней площадке

Сегодня «Салават Юлаев» сразится с принципиальным соперником, финским «Йокеритом». Эту команду уфимцы не могут обыграть на домашнем льду уже почти шесть лет. К тому же, сегодня болельщики будут ждать голы от Теему Хартикайнена.
В прошлом матче финский нападающий заработал два очка и перешагнул отметку в 400 очков в КХЛ. А сегодня утром он пропустил тренировку по уважительной причине. У Теему родилась дочь. В целом, оба коллектива уверенно начали сезон, одержав ряд побед.
Прямую трансляцию матча смотрите на нашем телеканале сегодня. Начало в 18:45