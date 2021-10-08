«Салават Юлаев» встретится с финским «Йокеритом» на домашней площадке

Сегодня «Салават Юлаев» сразится с принципиальным соперником, финским «Йокеритом». Эту команду уфимцы не могут обыграть на домашнем льду уже почти шесть лет. К тому же, сегодня болельщики будут ждать голы от Теему Хартикайнена.