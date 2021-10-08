Три чемпиона мира по борьбе провели мастер-класс в Башкирии

Неделя спортивной борьбы стартовала в Сибае мастер-классом трёх чемпионов мира. В эти дни там проходят соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет памяти Рима Султанова. Всего в состязаниях принимают участие около 100 борцов.
Перед началом турнира юных борцов напутствовали трёхкратный чемпион мира среди спортсменов с нарушением слуха Исмаил Насрулаев, чемпион мира и Европы Ислам Опиев и победитель первенства мира Адлан Амриев. Воспитанники башкирской школы борьбы показал свои коронные приёмы, которые помогли им одерживать победы на международной арене.
Из-за сложной эпидемиологической обстановки всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин на Кубок Главы Башкортостана перенесли. Теперь они пройдут в конце декабря этого года.