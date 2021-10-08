В Уфе двое подростков чуть не убили 92-летнюю пенсионерку из-за денег

В Уфе перед судом предстали два 18-летних парня. Их обвинили в покушении на убийство. Уфимцы пытались зарезать 92-летнюю пенсионерку из-за денег.

По версии следствия, в августе 2020 года молодой человек договорился с другом убить 92-летнюю местную жительницу. Они посчитали, что в квартире пенсионерки может быть спрятана крупная сумма, которую заработал её внук. Уфимец попросил своего товарища ворваться к женщине в квартиру с ножом, убить несчастную, а тот после приедет скрыть следы.

На следующий день 18-летний парень так и сделал – он проник в квартиру к женщине и попытался ударить её ножом. Однако на крики пенсионерки из другой комнаты выбежал её внук, который остановил налетчика. Женщине был причинен легкий вред здоровью.