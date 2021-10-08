График работы отделений Почты в Башкирии изменится из-за Дня Республики

Почтовые отделения Башкирии изменят график работы в связи с празднованием Дня Республики, сообщили в УФПС региона.
В региональном УФПС сообщили, что в воскресенье 10 октября все отделения закроются на час раньше, а 11 числа – выходной день для всех почтовых отделений Башкирии.
В привычном режиме и по ранее установленному графику почтовые отделения начнут работать с 12 октября.
В некоторых населённых пунктах региона может быть другой режим работы. Для уточнения информации по своему местоположению обратитесь в ваше отделение Почты.