Финишеров Дня ходьбы в столице Башкирии наградят шоколадными медалями

День ходьбы пройдёт 9 октября на набережной Белой. Участники пройдут 2022 метра в поддержку сборной России пекинской Олимпиады-2022. Финишеров Дня ходьбы в столице Башкирии наградят шоколадными медалями.

Фото №1 - Финишеров Дня ходьбы в столице Башкирии наградят шоколадными медалями


Стартуют участники на территории рядом с амфитеатром, финишируют — около Монумента Дружбы. Людей разобьют на 20 групп. Начало старта – в 11.45, заключительный старт – в 17.00.

Начало мероприятия – в 11.00 часов. Почетным гостем на мероприятии будет четырехкратный Олимпийский чемпион по фехтованию на саблях, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
БАШКОРТТАР-БСТ