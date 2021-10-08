День ходьбы пройдёт 9 октября на набережной Белой. Участники пройдут 2022 метра в поддержку сборной России пекинской Олимпиады-2022. Финишеров Дня ходьбы в столице Башкирии наградят шоколадными медалями .



Стартуют участники на территории рядом с амфитеатром, финишируют — около Монумента Дружбы. Людей разобьют на 20 групп. Начало старта – в 11.45, заключительный старт – в 17.00.



Начало мероприятия – в 11.00 часов. Почетным гостем на мероприятии будет четырехкратный Олимпийский чемпион по фехтованию на саблях, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.