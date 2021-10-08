Радий Хабиров в преддверии Дня Республики вручил медикам госнаграды

Самое главное, что мы хотели вам сказать от имени всех наших жителей огромное спасибо. Спасибо за ваш труд, спасибо за ваше мужество, за ваш профессионализм, за ваше благородство и за ваш просто тяжелый и очень нужный для нас труд.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан