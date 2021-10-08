Радий Хабиров в преддверии Дня Республики вручил медикам госнаграды

Благодарность за спасённые жизни и здоровье тысяч людей. Более 40 медицинских работников республики сегодня получили госнаграды России и Башкортостана.

Это ордена Пирогова, медали ордена «За заслуги перед Отечеством», Луки Крымского, звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», а также почетные грамоты и благодарственные письма. Торжественная церемония награждения в преддверии Дня Республики прошла в Колонном зале.

Самое главное, что мы хотели вам сказать от имени всех наших жителей огромное спасибо. Спасибо за ваш труд, спасибо за ваше мужество, за ваш профессионализм, за ваше благородство и за ваш просто тяжелый и очень нужный для нас труд.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров в преддверии Дня Республики вручил медикам госнаграды

Сегодняшние награды – это признание труда, личного вклада в борьбу с коронавирусом, защиту здоровья и жизни людей, отметил глава республики. Став суровым испытанием для всего человечества, пандемия напомнила всем об особом значении профессии врача, подчеркнул Радий Хабиров.

Когда ты видишь, что тебя награждают такими высокими наградами, у тебя появляется второе дыхание, и думаешь, что мы все-таки с этой болезнью в конце концов совладаем и она отступит от нас.

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