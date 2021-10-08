Радий Хабиров в преддверии Дня Республики вручил медикам госнаграды

Благодарность за спасённые жизни и здоровье тысяч людей. Более 40 медицинских работников республики сегодня получили госнаграды России и Башкортостана.
Это ордена Пирогова, медали ордена «За заслуги перед Отечеством», Луки Крымского, звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», а также почетные грамоты и благодарственные письма. Торжественная церемония награждения в преддверии Дня Республики прошла в Колонном зале.
Сегодняшние награды – это признание труда, личного вклада в борьбу с коронавирусом, защиту здоровья и жизни людей, отметил глава республики. Став суровым испытанием для всего человечества, пандемия напомнила всем об особом значении профессии врача, подчеркнул Радий Хабиров.