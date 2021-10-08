Радий Хабиров вручил главврачам больниц ключи от 13 машин скорой помощи

В этом году заменяем 23 автомобиля. На следующий год будут более большие планы. Чтобы в ближайшие 2-3 года в соответствии с поручением главы республики заменить полностью автопарк, обновить автопарк, чтобы у нас не было автомобиля со сроком эксплуатации более 5 лет.

Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства, министр здравоохранения Республики Башкортостан