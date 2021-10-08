Радий Хабиров вручил главврачам больниц ключи от 13 машин скорой помощи

Ключи от 13 новых карет скорой помощи главврачам 9 больниц сегодня вручил глава Башкортостана. Машины были закуплены за счёт средств федерального бюджета.

Общаясь с руководителями медицинских учреждений, Радий Хабиров подчеркнул, что работа по обновлению парка автомобилей скорой помощи продолжится. Также руководитель региона поблагодарил врачей за работу в нелегкий период пандемии, обратив еще раз внимание на важность наращивания темпов вакцинации от COVID-19.

Вам всем огромное спасибо, нашим дорогим главным врачам, всем вашим коллегам, потому что огромный труд вы делаете, время сейчас непростое, но со всем справимся, все будет хорошо.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров вручил главврачам больниц ключи от 13 машин скорой помощи

Глава республики осмотрел автомобили скорой помощи, которые оснащены всем необходимым оборудованием для оказания медицинской помощи и транспортировки экстренных больных. Каждая машина укомплектована дефибриллятором, электрокардиографом с возможностью регистрации ЭКГ, портативным пульсоксиметром и другим медицинским оборудованием в соответствии со стандартами оснащения.

В этом году заменяем 23 автомобиля. На следующий год будут более большие планы. Чтобы в ближайшие 2-3 года в соответствии с поручением главы республики заменить полностью автопарк, обновить автопарк, чтобы у нас не было автомобиля со сроком эксплуатации более 5 лет.

Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства, министр здравоохранения Республики Башкортостан
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