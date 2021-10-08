Радий Хабиров вручил главврачам больниц ключи от 13 машин скорой помощи

Ключи от 13 новых карет скорой помощи главврачам 9 больниц сегодня вручил глава Башкортостана. Машины были закуплены за счёт средств федерального бюджета.
Общаясь с руководителями медицинских учреждений, Радий Хабиров подчеркнул, что работа по обновлению парка автомобилей скорой помощи продолжится. Также руководитель региона поблагодарил врачей за работу в нелегкий период пандемии, обратив еще раз внимание на важность наращивания темпов вакцинации от COVID-19.
Глава республики осмотрел автомобили скорой помощи, которые оснащены всем необходимым оборудованием для оказания медицинской помощи и транспортировки экстренных больных. Каждая машина укомплектована дефибриллятором, электрокардиографом с возможностью регистрации ЭКГ, портативным пульсоксиметром и другим медицинским оборудованием в соответствии со стандартами оснащения.