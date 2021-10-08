В Башкирии нашли виновного в массовой гибели постояльцев дома престарелых

В массовой гибели людей во время пожара в доме престарелых в Абзелиловском районе обвинили спасателя. Замначальника межрайонного отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского Управления МЧС инкриминируют халатность.

Пожар в доме престарелых, во время которого погибли 11 пожилых постояльцев, произошел в декабре прошлого года в деревне Ишбулдино. По версии следствия, ранее обвиняемый выявил многочисленные нарушения правил пожарной безопасности в учреждении. Однако не принял мер к их устранению и привлечению виновных к ответственности.