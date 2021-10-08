В Уфе открылся новый детский сад на 230 мест

В уфимском микрорайоне Сипайлово открылся новый детский сад. Он примет 230 малышей. Этого события местные жители ждали давно.

В микрорайоне не хватало дошкольных учреждений, а 16 существующих детсадов переполнены. Внутри есть спортивный зал, две студии – музыкальная и изобразительного искусства. Двухэтажное здание даст возможность и для дополнительного развития малышей.

Первых детей учреждение примет 12 октября. А до официального открытия проинспектировать новый объект приехал мэр башкирской столицы Сергей Греков. Проект был реализован с учетом всех современных требований. Для безопасности на игровых и спортивных площадках было уложено резиновое покрытие, специальные игровые элементы. Отдельно сделали и площадку для занятий физкультурой на свежем воздухе.