В Уфе начали ремонт многоэтажки с обрушившейся стеной

В Уфе начали ремонтировать многоэтажку в микрорайоне Сипайлово, жители которой пожаловались на частичное обрушение стены. Проблема не решалась длительное время, пока не отправили сообщение в программу «Инцидент». Обследование завершено, жилищники нашли решение.

Многодетной матери Альбине Маточкиной из Уфы теперь намного спокойнее, а беспокойства, которые сопровождали последние пять лет, остались позади. Все это время семья добивалась ремонта обрушившейся стены дома, и наконец он начался. По словам уфимки, помогла программа «Инцидент».

Работы ведутся, на данный момент только расчистка территории. А уже через несколько недель, я так думаю, будет уже и утепление. В «Инцидент» я обратилась из-за того, что не предпринимались какие-либо меры. Именно уже как стена обрушилась, мне пришлось писать в «Инцидент». И кирпич в окно прилетел, а у меня маленькие дети, мы многодетные родители. Была опаска того, что вообще вся стена рухнет. Альбина Маточкина

Администрация Октябрьского района Уфы получила сигнал в августе этого года через программу «Инцидент». Это специальная информационная система, которая анализирует жалобы жителей в социальных сетях, а затем отправляет их к региональному администратору. В зависимости от масштаба проблемы происходит сортировка сообщений по направленности на уровне региональных муниципалитетов. Так получилось и в этот раз.

Жители дома №45 по улице Набережная реки Уфы о проблеме своего фасада написали в социальных сетях еще в августе. Это сообщение взяла в работу программа «Инцидент-менеджмент», и через эту программу она поступила к нам в администрацию Октябрьского района. Мы, конечно же, оперативно направили эту информацию в управляющую компанию. На сегодняшний день УК разбирается в ситуации. И, как мы видим, начались работы по укреплению фасада. Гульшат Шайхетдинова руководитель информационно-аналитического отдела администрации Октябрьского района г. Уфы

В управляющей компании «Сипайловский» заявили, что обнаружили многочисленные нарушения, допущенные строителями. Например, они экономили на цементе, заявили жилищники. На устранение недочетов, по предварительным расчетам, необходимо около 45 млн рублей. Стороны нашли выход из ситуации.

Работы на сегодняшний день проведены по укреплению кирпичной кладки, которая не так давно у нас обвалилась. Верхние части от 3 этажа кладка была укреплена, нижняя часть отсечена уголком металлическим. И 3, и 1 этаж сейчас будет утепляться, работы произведены и проводятся на сегодняшний момент за счет средств «Содержание». Александр Разумный, директор управляющей компании УЖХ «Сипайловский»