В Уфе начали ремонт многоэтажки с обрушившейся стеной

В Уфе начали ремонтировать многоэтажку в микрорайоне Сипайлово, жители которой пожаловались на частичное обрушение стены. Проблема не решалась длительное время, пока не отправили сообщение в программу «Инцидент». Обследование завершено, жилищники нашли решение.
Многодетной матери Альбине Маточкиной из Уфы теперь намного спокойнее, а беспокойства, которые сопровождали последние пять лет, остались позади. Все это время семья добивалась ремонта обрушившейся стены дома, и наконец он начался. По словам уфимки, помогла программа «Инцидент».
Администрация Октябрьского района Уфы получила сигнал в августе этого года через программу «Инцидент». Это специальная информационная система, которая анализирует жалобы жителей в социальных сетях, а затем отправляет их к региональному администратору. В зависимости от масштаба проблемы происходит сортировка сообщений по направленности на уровне региональных муниципалитетов. Так получилось и в этот раз.
В управляющей компании «Сипайловский» заявили, что обнаружили многочисленные нарушения, допущенные строителями. Например, они экономили на цементе, заявили жилищники. На устранение недочетов, по предварительным расчетам, необходимо около 45 млн рублей. Стороны нашли выход из ситуации.
После того, как завершат ремонт фасада дома, станет теплее и в квартирах. Зима жителям многоэтажки – какой бы суровой она не была – не страшна.