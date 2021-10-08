На передовой борьбы с коронавирусом: как в Уфе работает скорая помощь

Новый антирекорд по смертности с начала пандемии: за последние сутки в республике скончались 32 человека. Продолжает расти и число заболевших коронавирусом. Выявлено еще 615 новых случаев заражения.

На лечении в стационарах сейчас находятся 986 человек. Из них в тяжелом состоянии – 50 пациентов, на ИВЛ – 17. Количество вызовов скорой помощи в последние дни бьёт все рекорды. Четвёртая волна коронавирусной инфекции снова увеличила нагрузку на врачей. Медики не перестают работать на пределе своих возможностей. Наши журналисты провели несколько часов с бригадой неотложки. С той самой, с которой обычно для пациентов всё только начинается.

Вот так звучит команда скорой на выезд. На экране главного монитора – списки ожидающих пациентов. Принять и зарегистрировать вызов, определить степень его неотложности, направить бригаду по очередному адресу. Всё это – задача операторов. Наталья Яковлева работает на скорой уже более 20 лет. Начинала свою службу фельдшером, последние несколько лет трудится диспетчером. Именно она координирует работу медиков, пытается построить маршрут так, чтобы в пути машина скорой провела как можно меньше времени. Старается сэкономить драгоценные минуты. Вот только удаётся это не всегда.

Ну если снизилась температура, снизилось давление, если вам стало лучше, ну позвоните и скажите, что скорая не нужна. Мы из-за этого больше ездим на безрезультатные вызовы, где нам не открывают дверь, а по домофону нам говорят, что скорая не нужна, посылают нас и хамят. Все бывает по-разному. Наталья Яковлева, диспетчер службы скорой медицинской помощи

В сутки здесь обрабатывают около 350 вызовов. Диспетчеры работают практически без перерывов. В последнюю неделю все чаще бригады врачей выезжают к коронавирусным больным. Четвёртая волна захлестнула республику с новой силой. Из 20 машин скорой, работающих на линии, на выезде сейчас все. И в таком бешенном ритме у врачей есть одна короткая передышка за сутки – полчаса на обед. После – снова работа. А впереди ещё целая ночь. И именно на нее, по наблюдениям медиков, приходятся самые тяжелые вызовы и самое большое число госпитализаций.

Вызовов стало больше. Люди болеют семьями. Я помню, как первый раз вёз ребёнка, с удивлением прям. Ему три месяца было. Болел и ребёнок, и его мама. И мазок у них был положительный. Рамиль Кашапов, фельдшер службы скорой медицинской помощи

Из-за большого числа заболевших в республике лечебные учреждения вновь приостановили диспансеризацию и плановые госпитализации. Вот только остальные заболевания никуда не делись. У бригад скорой оборудование и препараты – для любого случая: роды, травмы, инсульт. Баллоны для ингаляций с кислородом у медиков тоже всегда в наличии. В последнее время врачи работают, даже не заезжая на подстанцию. Редко, когда выпадает такая возможность. Только бригада приезжает на вызов, как от диспетчера тут же приходит следующий адрес.

Зачастую счет для больного идет на минуты. Промедление в пути может дорого обойтись. Азамат уже второй десяток лет водит автомобиль неотложки. И, конечно, даже у опытных сотрудников есть такие рабочие моменты и вызовы, которые надолго остаются в памяти.

В такие моменты ни на знаки не смотришь, да вообще ни на что не смотришь. Быстрее бы довезти. Тогда за 20 минут довезли. Выжил мужчина. Азамат Мигранов, водитель службы скорой медицинской помощи