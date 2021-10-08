Симфонический оркестр Башкирии выступил в Екатеринбурге

Организаторы мероприятия проводили отбор и пригласили всего восемь лучших коллективов, в шорт-лист вошёл и Госоркестр Башкортостана. Коллектив под управлением главного дирижёра Дмитрия Крюкова представил публике программу, куда вошли «Испанское каприччио» и увертюра «Светлый праздник» Римского-Корсакова, а также «Симфонические танцы» Рахманинова.