Симфонический оркестр Башкирии выступил в Екатеринбурге

Национальный симфонический оркестр республики покорил сердца екатеринбургской публики. Музыканты выступили с сольным концертом в Свердловской филармонии в рамках Симфонического форума России.

Организаторы мероприятия проводили отбор и пригласили всего восемь лучших коллективов, в шорт-лист вошёл и Госоркестр Башкортостана. Коллектив под управлением главного дирижёра Дмитрия Крюкова представил публике программу, куда вошли «Испанское каприччио» и увертюра «Светлый праздник» Римского-Корсакова, а также «Симфонические танцы» Рахманинова.

Фото №1 - Симфонический оркестр Башкирии выступил в Екатеринбурге

Публика Екатеринбурга очень тепло принимала наш оркестр. Буквально с первых нот в зале воцарилась тишина, а после первого произведения уже звучали крики «браво!» Этот форум является серьезной площадкой для многих симфонических оркестров.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан
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