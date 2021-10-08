В Уфе стартовали суперфиналы чемпионата России по шахматам

Лучшие российские шахматисты уже в Уфе. В столице республики стартовали суперфиналы чемпионата страны среди мужчин и женщин. Предстоящий турнир уже стал историческим. Впервые наряду с мужчинами за победу будет сражаться девушка.

Лучшие мужчины-шахматисты страны в борьбе за звание сильнейшего в России. Так было всегда, уже 74 раза. Александра Горячкина – первая, кто попытается отобрать у представителя противоположного пола титул лучшего игрока страны. Для этого ей пришлось пробиться из Высшей лиги чемпионата России, где она заняла третье место. Благодаря Александре турнир в Уфе получится историческим. Лидер женского рейтинга Полина Шувалова лишилась сильного конкурента, но мечтает пройти тем же путем.

Я очень рада этому факту. Надеюсь, что будут еще девушки, в том числе и я, кто также сможет конкурировать с мужчинами. Полина Шувалова, участница суперфинала чемпионата России по шахматам среди женщин

Торжественное открытие шахматных суперфиналов прошло в музее имени Нестерова неслучайно. Соревнования в Уфе проходят в рамках программы «Шахматы в музеях». Она реализуется федерацией шахмат страны и благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.

Программа реализуется с 2012 года. В ее рамках проходит конкурс каждый год. В этом году конкурс выиграла Уфа. Поэтому все здесь и проходит. Этери Кублашвили, пресс-атташе Федерации шахмат России

В день открытия прошла и жеребьевка. Участники по очереди вытягивали номера, которые означают их место в сетке. Провел жеребьевку главный арбитр турнира Борис Постовский. Специально для этого он прилетел из Соединенных Штатов Америки, где живет в последнее время.

Я арбитром являюсь уже более 60 лет. Даже страшно называть. Никогда не придавал этому уж столь высокого значения, как многие. Моя задача – создать максимальные условия для творчества участников. Борис Постовский, главный арбитр турнира