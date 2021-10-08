В Уфе стартовали суперфиналы чемпионата России по шахматам

Лучшие российские шахматисты уже в Уфе. В столице республики стартовали суперфиналы чемпионата страны среди мужчин и женщин. Предстоящий турнир уже стал историческим. Впервые наряду с мужчинами за победу будет сражаться девушка.
Лучшие мужчины-шахматисты страны в борьбе за звание сильнейшего в России. Так было всегда, уже 74 раза. Александра Горячкина – первая, кто попытается отобрать у представителя противоположного пола титул лучшего игрока страны. Для этого ей пришлось пробиться из Высшей лиги чемпионата России, где она заняла третье место. Благодаря Александре турнир в Уфе получится историческим. Лидер женского рейтинга Полина Шувалова лишилась сильного конкурента, но мечтает пройти тем же путем.
Торжественное открытие шахматных суперфиналов прошло в музее имени Нестерова неслучайно. Соревнования в Уфе проходят в рамках программы «Шахматы в музеях». Она реализуется федерацией шахмат страны и благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.
В день открытия прошла и жеребьевка. Участники по очереди вытягивали номера, которые означают их место в сетке. Провел жеребьевку главный арбитр турнира Борис Постовский. Специально для этого он прилетел из Соединенных Штатов Америки, где живет в последнее время.
Турниры пройдут по круговой системе в 11 туров. В субботу пройдет первый из них. Помимо почетного звания, участники разыграют и солидный призовой фонд. Завершатся соревнования 20 октября.