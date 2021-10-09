Уфа и VK: как изменились город и соцсеть за 15 лет?

В этом году одному из самых популярных сайтов в России – социальной сети ВКонтакте - исполняется 15 лет. Редакция bash.news решила проследить, как изменялась соцсеть в отражении глобальных изменений в Башкирии и ее столице – городе Уфе.

Город становился более современным, а платформа делала качественный контент. Совместное развитие дало хорошие результаты: ежедневная аудитория VK растёт каждый год, а Уфа становится всё более привлекательной для иностранцев.

К юбилею социальной сети мы решили сделать обзорную хронику событий в столице Башкирии и во ВКонтакте. Давайте вместе вспомним, что произошло за эти 15 лет и как менялась история.

Уфа и ВКонтакте: 2006 год

В 2006 году одним из самых важных событий стало присвоение знаменитому Башкирскому государственному педагогическому университету имени башкирского поэта-гуманиста, просветителя Мифтахетдина Акмуллы (19 апреля).

А вот 10 октября Павел и Николай Дуровы запустили ВКонтакте.ру. Тогда это был закрытый справочник студентов и выпускников элитных вузов России. Сайт начал быстро завоёвывать внимание Интернет-пользователей. За 4 месяца на сайте зарегистрировалось больше 50 000 человек.

Уфа и ВКонтакте: 2007 год

Следующий, 2007 год, ознаменовался большим количеством возведённых зданий в столице Башкирии. В первую очередь, они повлияли на архитектуру города. Уфа начала становиться более узнаваемой. Так, в столице Башкирии появился свой нулевой километр. Бронзовый диск у здания Главпочтамта весит целую тонну.

Символическая геодезическая отметка в Уфе служит точкой отсчета протяжённости дорог между Уфой и городами как России, так и мира в целом. Именно в 2007 году на площади Салавата Юлаева появился Конгресс-холл.

Ещё одним знаковым событием года стало открытие ледового дворца «Уфа-Арена». Его строительство заняло около двух лет. Сдачу объекта приурочили к празднованию 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России. Это событие в республике традиционно отмечается 11 октября. Президент России Владимир Путин приехал в столицу Башкирии на заседание в рамках этой знаменательной даты.

Уфимский аэропорт в 2007 году встретил миллионного пассажира. А трасса на пути к воздушному узлу обогатилась новым асфальтом и четырьмя развязками.

На месте археологических раскопок городища Уфа-2 обнаружили участок крепостной стены, сложенной из 30 слоёв саманного кирпича, глины и брёвен. Высота стены достигает 3 метров. В ходе раскопок найдены заготовки из золота для изготовления ювелирных изделий, 50 украшений из золота и серебра, позолоченные золотые накладки на ножны, датируемые VII-VIII веками, золотоордынские монеты, керамика. Эта находка имела важное значение для археологии в Уфе.

А в социальной сети ВКонтакте в 2007 году было зарегистрировано 3 миллиона пользователей. Согласно рейтингу Alexa.com, по итогам года ВКонтакте стал вторым по посещаемости сайтом рунета. Появилась мобильная версия сайта, разделы видео и аудиозаписей.

Уфа и ВКонтакте: 2008 год

Хоккей в Башкирии любят почти все. У нас свой хоккейный клуб, свой стадион, своя атмосфера и домашние матчи.

Поэтому главным событием 2008 года можно назвать открытие новой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Уфе. В первом матче во время розыгрыша Кубка Открытия прошел матч "Салавата Юлаева" и ярославского "Локомотива". Обладателем почётного спортивного трофея стал уфимский клуб, одержав победу со счетом 4:1.

В 2008 году в городе также появился памятник композитору, народному артисту СССР, первому ректору Уфимской государственной академии искусств Загиру Исмагилову, а также открылся торгово-развлекательный комплекс "Галерея АРТ". А уже в декабре во всех автобусах государственного перевозчика «Башавтотранс» в башкирской столице начала работать электронная система безналичной оплаты проезда.

В VK в 2008 году зарегистрировано уже 25 миллионов пользователей. Социальная сеть стала самой посещаемым интернет-ресурсом в России. Интерфейсы переведены на украинский и белорусский языки, появилась вики-разметка.

Уфа и ВКонтакте: 2009 год

Курорты и санатории Башкортостана известны своими методами лечения: кумыс, мёд, целебные воды. В Башкирии более 60 целебных минеральных источников. К нам приезжали многие известные люди на лечение. Среди них Антон Чехов, Марина Цветаева и другие. Неудивительно, что 23 мая 2009 года на Всероссийском форуме «Здравница» санаторий «Янган-Тау» в третий раз назван лучшей здравницей страны.

Также в 2009 году в Уфе отметили 255-летие со дня рождения национального героя региона Салавата Юлаева. В городе провели не только республиканский праздник, но и межрегиональный фольклорный фестиваль «Салауат йыйыны».

26 февраля в Уфе состоялось торжественное открытие чемпионата Европы по биатлону, а 26 мая в городе прошёл VII Конгресс нефтегазопромышленников России и XVII Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии – 2009».

ВКонтакте переехал на короткий и универсальный для всех стран домен vk.com 5 сентября 2009. В этом же году в соцсети зарегистрировалось 50 миллионов пользователей, а также обновили языковые версии сайта – их стало более 20.

Уфа и ВКонтакте: 2010 год

В 2010 году появился футбольный клуб "Уфа". Спорт в столице Башкирии не стоит на месте.

3 февраля того же года Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии отправил первую партию башкирского мёда в Кувейт.

7 апреля в Республиканском музее Боевой славы открылась выставка «Боевые знамена Победы» к 65-летию Победы. На выставке - коллекция боевых знамен частей и соединений, сформированных на территории Башкортостана и принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Летом 2010 года создано Башкирское региональное отделение Федерации космонавтики России.

А во ВКонтакте в 2010 году появился режим микроблога, что стало новой эпохой в контент-индустрии СНГ. Также неформальным символом ВКонтакте стал пёс Спотти с небольшим шрамом на левом ухе. Спотти стал благотворительным подарком и многие годы был одним из самых узнаваемых персонажей сайта.

Уфа и ВКонтакте: 2011 год

Знаете ли Вы, как давно открылся гипермаркет «АШАН»? Трудно представить, сколько людей закупается там ежедневно. А открылся он 4 октября и стал 45-м гипермаркетом в России. Чуть позже в Уфе открылись "Леруа Мерлен" и IKEA.

Спортивные новости Уфы тоже радуют: ХК «Салават Юлаев» в 2011 году завоевал Кубок Гагарина.

А во ВКонтакте запустили официальные мобильные приложения для iOS и Android, групповые беседы и возможность отправлять документы. Появилась команда Поддержки и верификация страниц.

Уфа и ВКонтакте: 2012 год

С 2012 года в Уфе уделяется огромное внимание созданию и реконструкции зон отдыха, новых точек досуга и развлечений уфимцев, городских объектов благоустройства. Так, власти столицы начали реализовывать концепцию «Город в парке».

У VK в 2012 году уже более 38 миллионов посетителей в сутки. В Киеве открыли представительство ВКонтакте - первое представительство за пределами России.

16 июля 2012 был проведен первый чемпионат ВКонтакте по программированию VK Cup. На соревнование зарегистрировались 6000 участников из 90 стран и 750 городов.

Уфа и ВКонтакте: 2013 год

В 2013 году в Уфе впервые прошли VI Зимние Международные детские игры, в них участвовали команды из 60 городов 20 стран мира.

А соцсеть 10 сентября установила новый рекорд: 50 млн человек за сутки. В мае этого же года мобильные приложения ВКонтакте заняли первые места по количеству установок в России.

Уфа и ВКонтакте: 2014 год

По показателю рождаемости 2014 год стал для столицы республики самым лучшим за последние 27 лет.

В 2014 году на новый уровень вышел республиканский проект продвижения продовольственных товаров местного производства «Продукт Башкортостана». В Уфе открылся первый фирменный магазин брендовой сети.

Во ВКонтакте в том же году были представлены стикеры, которые расширили способы общения и стали важной частью современной культуры, а также появилась возможность включить двухфакторную аутентификацию - важное решение, позволяющее защитить страницы пользователей.

16 сентября 2014 — владельцем ВКонтакте стала Mail.ru Group.

Уфа и ВКонтакте: 2015 год

Внизу, у реки Белой, в 2015 году открыли первую очередь набережной. Это было долгожданное событие для жителей и гостей столицы. Однако на этом преобразования города не закончились: площадь около Конгресс-холла покрыли разноцветной тротуарной плиткой, выложив из нее национальный орнамент. Здесь же расположился амфитеатр, где сейчас проходят самые масштабные фестивали (WORLDSKILLS, VI Всемирная фольклориада CIOFF и т.д.).

Летом 2015 года Уфа принимала у себя два форума — саммиты Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.

В июле 2015 года был проведен первый VK Fest, объединив онлайн с офлайном. Первый VK Fest посетило больше 50 тысяч человек. Сейчас VK Fest — самый популярный городской open-air в России

А уже осенью прошел первый VK Hackathon с призовым фондом в 300 000 рублей. В 2019 году хакатон от ВКонтакте стал одним из крупнейших в России.

Уфа и ВКонтакте: 2016 год

На пешеходной аллее современной скульптуры «ArtTerria» в 2016 году установили 13 арт-объектов высотой около 2 метров. Тематика всех произведений одна: «Россия. Евразийское пространство: цивилизация и культура». Работы сделаны из гранита Мансуровского карьера.

В 2016 году дизайн социальной сети полностью обновился. ВКонтакте запустила умную ленту, денежные переводы и голосовые сообщения, сервис Истории, фоторедактор Vinci, мобильное приложения VK Live и стриминговую платформу, приложение VK Messenger для десктопов.

Уфа и ВКонтакте: 2017 год

Важнейшим событием Башкортостана в сфере культуры стал выход на экраны фильма «Бабич» на башкирском и русском языках. Лента рассказывает о 24-летнем башкирском поэте Шайхзаде Бабиче. Кино снимали на средства гранта главы республики в размере 9 миллионов рублей. Фильм создан на основе реальных документов об исторических событиях 1916-1919 годов.

В 2017 году вышел в российский прокат полюбившийся всем фильм башкирского режиссёра Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью».

Одним из значимых событий в культурной жизни Башкирии в 2017 году стало открытие в столице Башкирии интерактивного парка «Россия — моя история». Экспозиция в крупном мультимедийном музее, развёрнутая в павильонах ВДНХ, охватывает более чем 1000-летнюю историю нашей страны.

А в соцсети - прогресс: зафиксирован новый рекорд ежемесячной аудитории — 97 млн пользователей. Полностью перезапущен музыкальный раздел: к этому моменту подписаны соглашения с главными мировыми мейджорами.

26 сентября 2017 проведена первая масштабная конференция VK Media Day. На мероприятии собрались все ключевые создатели контента: авторы, журналисты и администраторы сообществ.

Уфа и ВКонтакте: 2018 год

24 апреля 2018 года в Башкирском государственном театре оперы и балета состоялось открытие первого международного музыкального фестиваля народного артиста Башкортостана и Татарстана, двукратного обладателя премии "Грэмми", лауреата Национальной театральной премии "Золотая маска", Кавалера Ордена дружбы народов Ильдара Абдразакова.

14 марта 2018 в VK запустили ежедневную игру с денежными призами Клевер. За считанные дни она стала самым популярным в России ежедневным мобильным шоу.

В этом же году ВКонтакте представила голосовые и видеозвонки, была запущена финансовая экосистема VK Pay и платформа VK Mini Apps, что стало фундаментом для первого суперприложения в России.

В октябре 2018 года представили тёмную тему в приложении для iOS. А 15 апреля 2019 — на Android благодаря пасхалке — новое оформление появлялось, если написать комментарий с фразой «тёмная тема». Так тёмная тема стала одним из самых мемных событий года.

Уфа и ВКонтакте: 2019 год

С 1 июля в регионе заработала единая транспортная карта «Алга». Уфимцы по-разному относятся к этой системе, но картой пользуются. «Алга» имеет одно главное преимущество: стоимость онлайн-оплаты по ней чуть ниже.

Конечно, в городе-миллионнике без пробок не бывает. В 2019 году власти города начали решать проблему. Уфимцам, работающим в промышленной зоне в северной части города, не нужно стоять в долгих пробках - 9 августа открыто движение по Тимашевскому путепроводу. После этого строители занялись новым мостом через Белую со стороны южного въезда в столицу. Кстати, 688-метровый мост с тремя полосами движения планируется к сдаче в эксплуатацию в декабре этого года.

Летний фестиваль «Сердце Евразии – 2019» не оставил равнодушным никого, кто побывал на нем. Только за один день посмотреть на выступления известных артистов пришли более 70 тысяч человек. Онлайн-трансляцию телеканала БСТ в социальных сетях посмотрели порядка 250 тысяч человек.

Что же во ВКонтакте? 30 января 2019 запустили программу региональных представителей. Они общаются с местными авторами контента и СМИ, а также поддерживают интересные проекты. За год открыли

представительства в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и Казахстане.

В соцсети масштабно обновили дизайн мобильного приложения. Благодаря новой навигации во второй вкладке объединили все ключевые сервисы суперприложени. Были добавлены интеграции с продуктами AliExpress, Delivery Club, Ситимобил и Worki. Так у ВКонтакте появились ключевые O2O-сервисы суперприложения: Еда, Такси и Работа.

Уфа и ВКонтакте: 2020 год

В 2020 году весь мир ушел на самоизоляцию. Коронавирус буквально разделил нашу жизнь на "до" и "после".

В городе появился ситуационный центр по вопросам борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Однако самоизоляция населения не стала поводом застоя городской жизни.

Многое менялось. Так, например, в Уфе реконструировали парк «Первомайский»: обустроены новые велодорожки, высажены кусты и деревья, установлено дополнительное освещение. Теперь в парке есть спортивная зона для детей, игровые площадки, батуты, карусели, хоккейная коробка с раздевалками и трибунами.

В мае в Уфе прошло одно из главных событий года – возвращение звезды Героя России Минигали Шаймуратова на Родину. Праздничный кортеж проехал от аэропорта Уфы до Советской площади, трансляцию БСТ этого исторического события в VK посмотрели 253 тысячи человек. Также в прошлом году Уфа получила звание «Город трудовой доблести».

Кстати, в этот же «коронавирусный» год редакция интернет-вещания телеканала БСТ провела онлайн-стрим, в котором за 2 часа решила задания из ЕГЭ по русскому языку, собрав 174 тысячи просмотров.

Как изменился ВК за 2020 год? В сети появились новые функции, сервисы, а также группа организовала фестивали. С 15 по 21 мая прошёл первый семидневный онлайн-фестиваль VK Fest Online. Он стал главным развлекательным мероприятием самоизоляции, который посмотрели 41 млн человек.

Как это было: https://vk.com/video-86529522_456240735

18 мая 2020 года ВКонтакте запустила групповые видеозвонки, которые были так нужны во время самоизоляции: стало удобнее обсуждать рабочие дела или учебные проекты и видеться с друзьями и близкими. А в сентябре представили масштабное обновление звонков: никаких лимитов по времени и возможность присоединиться к разговору без профиля в соцсети. С 2021 года в звонках может быть неограниченное количество участников. ВКонтакте — первая площадка, предоставляющая такую услугу бесплатно.

В этом же году всего за три месяца запустили сервис коротких вертикальных видео с AR-спецэффектами Клипы. Уже за первый месяц клипы собрали больше 3 млрд просмотров. В июне 2020 ВКонтакте запустили технологию распознавания аудиосообщений и представили масштабный экосистемный проект VK Connect — единую учётную запись, которая позволяет максимально просто регистрироваться в сервисах Mail.ru Group и входить в них. А в сентябре запустили единую подписку VK Combo: к Музыке добавились скидки на такси, доставку еды и другие сервисы партнёров. VK Combo стала одной из самых выгодных подписок в России.

Уфа и ВКонтакте: 2021 год

2021 год для Уфы – год приёма гостей. Город успешно принял иностранных артистов во время проведения Всемирной Фольклориады, а также достойно организовал фестиваль «WORLDSRILLS» («Молодые профессионалы»).

Во ВКонтакте – много изменений:

1 апреля — обновили приложение для iPad. Можно слушать любимую музыку, бесплатно звонить друзьям и отправлять голосовые сообщения, смотреть клипы, истории и другие видео.

26 мая — впервые в истории социальных сетей ВКонтакте добавила в приложение голосового помощника. Теперь Маруся с помощью всего одной команды может включить любимую песню, подкаст, найти пользователя или сообщество, позвонить кому-то из друзей.

31 мая — запустили звонки от сообществ. Брендам, музыкантам и организаторам мероприятий теперь проще общаться с подписчиками.

· 6 августа — открыли третий штаб в Петербурге рядом с Исаакиевским собором.

20 августа — перезапустили Видео: теперь прямые эфиры может смотреть неограниченное количество зрителей в качестве 4К. А внедренные новые технологии открыли широкие возможности для профессиональных и полупрофессиональных авторов.

25 августа — представили первое бесплатное десктопное приложение для видеозвонков на 2048 человек.

31 августа — появилась VK Почта — персонализированный сервис для обмена письмами. В почте есть умная сортировка по метатредам, которая работает на базе машинного обучения. А еще это безопасно — защитить почту можно с помощью двухфакторной аутентификации, Touch ID или Face ID.