В Башкирии были задержаны трое преступников, которых искали несколько лет

В Башкирии были задержаны преступники, которые длительное время скрывались от наказания. Одного из них не могли найти с 2004 года.
Старший юрисконсульт МВД города Октябрьского Анна Сергеева сообщает, что в сентябре сотрудники МВД приняли участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Розыск». Благодаря этом убыл найден 45-лентний гражданин. Он скрывался от полиции с 2004 года.
Также были найдены еще двое преступников: 30-летний подозреваемый в грабеже и вымогательстве, которого искали с 2011 года, и 33-летний фигурант уголовного дела в сфере незаконного оборота наркотических веществ, которое было открыто в 2008 году.