В Башкирии открыли сельскую школу, совмещенную с садиком

В Башкирии на территории Салаватского района открылась новая школа, совмещенная с детским садом. Образовательное учреждение в селе Лаклы было построено в рамках реализации нацпроекта «Демография» и Республиканской адресной инвестиционной программы.

Школа сможет принять 80 детей, детски сад – 40. Само здание, сообщает Минобразования РБ, состоит из трех блоков. Общая их площадь равна около 4 000 квадратных метров. Основные учебные помещения расположились в центральном блоке на двух этажах. Прикреплен к нему двухэтажный блок со столовой и административными помещениями. Еще один блок отведен под спортзал и раздевалки.