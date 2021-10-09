«Где-то проходил на обезболивающих»: блогер из Уфы вернулся после восхождения на Манаслу

Блогер-миллионник из Уфы Рустам Набиев вернулся домой после тяжелого восхождения на гору Манаслу, высота которого превышает 8 000 метров. Рустам стал первым человеком, который смог покорить «восьмитысячник» без ног. Дома его встретили как героя.
В аэропорт прибыли поздравить блогера и министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова, замминистра спорта Павел Муслимов, четырёхкратный чемпион паралимпийских игр Ирек Зарипов, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.
Рустам Набиев признается, что на горе солнце пекло очень сильно, лицо обгорело. Но при том, что восхождение было невероятно сложным, уфимец отметил, что ни разу не хотел развернуться и бросить эту затею.
По его словам, он боялся не взойти на вершину и не вернуться обратно. Но все обошлось, хоть и не без помощи медикаментов.
Уфимец поделился и планами на будущее. Рустам заявил, что хочет вместе со своей семьей отправиться на Килиманджаро. Также блогер подумывает и о восхождении на Эверест и даже о полете в космос.