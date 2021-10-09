«Где-то проходил на обезболивающих»: блогер из Уфы вернулся после восхождения на Манаслу

Блогер-миллионник из Уфы Рустам Набиев вернулся домой после тяжелого восхождения на гору Манаслу, высота которого превышает 8 000 метров. Рустам стал первым человеком, который смог покорить «восьмитысячник» без ног. Дома его встретили как героя.

В аэропорт прибыли поздравить блогера и министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова, замминистра спорта Павел Муслимов, четырёхкратный чемпион паралимпийских игр Ирек Зарипов, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

Рустам Набиев признается, что на горе солнце пекло очень сильно, лицо обгорело. Но при том, что восхождение было невероятно сложным, уфимец отметил, что ни разу не хотел развернуться и бросить эту затею.

У меня ни разу не было желания развернуться. Я знал, куда я приехал, знал, что будет очень сложно. Где-то я проходил участки, заставляя себя, где-то на обезболивающих проходил. Плечи износились, и на последнем участке, на штурме, приходилось много таблеток принимать, чтобы просто подняться и спуститься. Рустам Набиев, блогер из Уфы

По его словам, он боялся не взойти на вершину и не вернуться обратно. Но все обошлось, хоть и не без помощи медикаментов.

Это восьмитысячник, зона смерти, и где-то глубоко в подсознании боялся, что может так случиться, что я могу не вернуться обратно. Но я закопал этот страх глубоко в себе, старался не думать о плохом, надеяться на хороший исход. Этот настрой помог. Рустам Набиев, блогер из Уфы