В Башкирии спасатели достали из колодца 9 брошенных щенков

В Башкирии сотрудники муниципальной пожарной охраны откликнулись на необычный вызов. В результате было спасено 9 жизней.
На днях поступило сообщение, что в Салавате на ул. Чекмарева, 8 найдены щенки. Они находились в коллекторе колодца, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ. На вызов от очевидца прибыли спасатели.
Им удалось благополучно извлечь и освободить из плена 9 щенков. Как они попали в колодец, кто мог оставить их здесь, неизвестно.
Фото: скриншот видеозаписи
Видео: пожарное сообщество Юга РБ