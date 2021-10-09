В Башкирии спасатели достали из колодца 9 брошенных щенков

В Башкирии сотрудники муниципальной пожарной охраны откликнулись на необычный вызов. В результате было спасено 9 жизней.

На днях поступило сообщение, что в Салавате на ул. Чекмарева, 8 найдены щенки. Они находились в коллекторе колодца, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ. На вызов от очевидца прибыли спасатели.

Им удалось благополучно извлечь и освободить из плена 9 щенков. Как они попали в колодец, кто мог оставить их здесь, неизвестно.