В Уфе из-за пожара в квартире эвакуировали 40 человек

В Уфе 9 октября был зарегистрирован пожар в квартире МКД на ул. Ферина, 1/1. Из-за возгорания спасателям пришлось эвакуировать из зоны воздействия опасных факторов 40 человек, также 1 человек был спасен.

После поступившего сообщения на место прибыли спасатели МЧС и другие службы. К этому времени уже горело домашнее имущество в одной из квартир на площади 1х1 квадратный метр.