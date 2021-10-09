В Уфе из-за пожара в квартире эвакуировали 40 человек

В Уфе 9 октября был зарегистрирован пожар в квартире МКД на ул. Ферина, 1/1. Из-за возгорания спасателям пришлось эвакуировать из зоны воздействия опасных факторов 40 человек, также 1 человек был спасен.

Фото №1 - В Уфе из-за пожара в квартире эвакуировали 40 человек

После поступившего сообщения на место прибыли спасатели МЧС и другие службы. К этому времени уже горело домашнее имущество в одной из квартир на площади 1х1 квадратный метр.

Причины произошедшего возгорания пока неизвестны. На месте работает дознаватель МЧС, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: сообщество «Дорожный патруль»

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