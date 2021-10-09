В России коронавирус подтвердили у 29 362 человек за сутки

В России не снижается рост фактов заражения коронавирусом. Согласно официальным федеральным данным на 9 октября, в стране с начала пандемии было зафиксировано 7 746 718 случаев заболевания.

Из них у 29 362 человек коронавирус подтвердился за последние сутки. Излечились от болезни за сутки 21 048 пациентов. Всего по стране с начала пандемии выписано 6 840 845 пациентов. Общее число проведенных исследований уже превысило 196,2 миллионов.