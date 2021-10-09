Уральские зэки собрали мебель для налоговиков Башкирии

В Башкирию Управлению Федеральной налоговой службы поставлены офисные кресла, собранные в ИК-10 Екатеринбурга, где заключенные содержатся при строгом режиме. Общая стоимость мебели составила 1,5 миллионов рублей.

По информации ГУФСИН России по Свердловской области, в колонию было закуплено новое оборудование, которое позволяет производить на месте корпусную и мягкую мебель. Из исправительной колонии в прошлом году также была направлена изготовленная мебель в больницы, садики разных регионов России.