В Уфе на время ярмарок будет перекрываться участок дороги на ул. Правды

В Уфе на время проведения сельскохозяйственных ярмарок в течение октября будет перекрываться участок проезжей части на ул. Правды в Демском районе.

Ярмарки запланированы на 9, 10, 16, 23 и 30 октября. Проведение планируется с 7 утра до 16 часов. В это время будет перекрываться часть дороги на ул. Правды от ул. Таллинской до ул. Ухтомского, сообщает городское управление ГИБДД.