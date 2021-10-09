В Уфе провели Всероссийский день ходьбы

Спорт должен стать самой что ни на есть национальной идеей. Мы должны создавать все условия для того, чтобы каждый житель мог найти себе занятие по душе. Бесспорно, власть должна решать вопросы ЖКХ, образования, транспорта и другие. Но спорт – это то, на что мы опираемся, на что рассчитываем, когда говорим о здоровье нации.

Радий Хабиров, Глава РБ