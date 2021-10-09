В Уфе провели Всероссийский день ходьбы

В Уфе 9
октября провели Всероссийский день ходьбы. На масштабное событие в
столицу Башкирии прибыл Председатель Олимпийского комитета России Станислав
Поздняков.
Глава
республики Радий Хабиров рассказал, что также в числе гостей Уфа принимала и выдающихся
спортсменов: олимпийцев, паралимпийцев.
Спорт должен
стать самой что ни на есть национальной идеей. Мы должны создавать все условия
для того, чтобы каждый житель мог найти себе занятие по душе. Бесспорно, власть
должна решать вопросы ЖКХ, образования, транспорта и другие. Но спорт – это то,
на что мы опираемся, на что рассчитываем, когда говорим о здоровье нации.
Радий Хабиров, Глава РБ
Также он подчеркнул,
что в республике есть все для развития спорта. На данный момент Башкирия
занимает второе место в стране по количеству спортивных объектов.
Поэтому
призываю жителей по утрам не лениться, делать зарядку, гулять, заботиться о
себе и близких.