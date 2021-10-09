В Уфе подходит к завершению благоустройство сквера «Птицы»

В Уфе завершаются строительные работы в сквере возле школы №130. Благоустраиваемая территория площадью около 15 тысяч квадратных метров получила название «Птицы» и создается по мотивам произведения «Птиц выпускаю…» Мустая Карима.
В администрации Уфы рассказали, что в сквере завершена установка бордюров, уже подготовлено основание, на котором будет выложено резиновое покрытие для хоккейной коробки и теннисной площадки. Готовится к завершению благоустройство футбольного поля с беговыми дорожками.
Также здесь будут оборудованы баскетбольная площадка, памп-трек. Появятся тематические арт-объекты, будет проведено озеленение. Тротуары планируется выложить брусчаткой желтого, коричневого, черного и серого цветов. Так будет показано оперение птиц.