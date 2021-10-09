Гидрометцентр Башкирии прогнозирует местами гололедицу и снег с дождем

По данным Гидрометцентра Башкирии, в республике 10 и 11 октября местами ночью может выпасть снег с дождем. Это приведет к образованию гололедицы на дорогах.

Фото №1 - Гидрометцентр Башкирии прогнозирует местами гололедицу и снег с дождем

Такие погодные явления, сообщают синоптики, ожидаются на отдельных участках горных дорог. Также 10 и 11 октября ночью температура наружного воздуха упадет до -1 градуса, а при прояснениях – до -6.

Днем ожидается от 5 до 10 градусов тепла. Ветер будет западным, северо-западным и умеренным. В дневное время суток возможны небольшие осадки в виде дождей.

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