Гидрометцентр Башкирии прогнозирует местами гололедицу и снег с дождем

По данным Гидрометцентра Башкирии, в республике 10 и 11 октября местами ночью может выпасть снег с дождем. Это приведет к образованию гололедицы на дорогах.
Такие погодные явления, сообщают синоптики, ожидаются на отдельных участках горных дорог. Также 10 и 11 октября ночью температура наружного воздуха упадет до -1 градуса, а при прояснениях – до -6.
Днем ожидается от 5 до 10 градусов тепла. Ветер будет западным, северо-западным и умеренным. В дневное время суток возможны небольшие осадки в виде дождей.