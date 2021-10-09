Житель Башкирии снимал для соцсетей провокационные видео в форме полицейского

Житель Башкирии был оштрафован за незаконное использование формы сотрудника полиции. Нарушитель надевал форму правоохранителя и снимал видео провокационного содержания для соцсетей.

Видеозаписи были обнаружены сотрудниками МВД в ходе мониторинга соцсетей и материалов блогеров, сообщает МВД по Башкирии. В одной из популярных соцсетей правоохранители нашли видеозаписи, на которых 37-летний житель Туймазинского района регулярно появляется в форме сотрудника полиции. Видео являлись провокационными.