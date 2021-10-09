Полиция Уфы объявила в розыск подозреваемого в краже инвалидной коляски

В Уфе полиция разыскивает человека, который, по предварительной версии, совершил кражу. Правоохранители полагают, что он похитил из коридора общежития инвалидную коляску.

Кража чужого имущества была совершена в общежитии на ул. М. Джалиля. Подозреваемый – Александр Андреевич Шихов 1978 года рождения, зарегистрирован в Уфе.

Граждан, которые обладают какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, просят обратиться в полицию по телефонам: 279-39-02, 237-19-60 или 02, 8(347) 279-48-02, 281-45-92.