В ночных клубах Уфы выявили грубые нарушения антиковидных мер

В Уфе сотрудники Роспотребнадзора, Министерства торговли и полиции вышли в рейд по ночным клубам. Представители ведомств проверяли, как в увеселительных заведениях соблюдают санитарные и эпидемиологические нормы.

Ночная жизнь города только начинается. А вместе с ней и проверки увеселительных заведений. Сотрудники сразу нескольких ведомств обратили свой взор на то, как соблюдается санитарный и противоэпидемиологический режим. Проверка в первом же клубе выявила серьезные нарушения.

В зале для посетителей, где находится постоянное количество людей, отсутствует оборудование для обеззараживания воздуха – это одно из нарушений. Также сотрудники данного клуба не имеют знаний по проведению профилактической дезинфекции. Фагима Исанова, заместитель начальника отдела управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Мелочей здесь не бывает, так что заглянуть приходится даже в туалеты. И тут выявляют первые недостатки. Туалет, конечно, оставляет желать лучшего: одно мыло на три раковины, раковины грязные.

В другом заведении, как видно, идет полноценная дискотека. И если за столиками еще соблюдается какая-то социальная дистанция, у барной стойки и на танцполе это просто невозможно.

Отсутствовало социальное дистанцирование, в том числе не ведутся должным образом замеры температуры тела у сотрудников, а также у людей на входе. В настоящее время такие мероприятия будут проводиться на усмотрение руководства Республики Башкортостан, также будет контроль за соблюдением требований приказа номер. Динар Баймухаметов, заместитель начальника отдела контрольных мероприятий Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан

Попасть в ночной клуб сейчас можно только при наличии QR-кода. На входе сотрудники заведения его сканируют, и лишь убедившись в том, что человек вакцинирован, его пускают внутрь. Представители Министерства финансов и Роспотребнадзора изучают документацию, проверяют наличие антисептиков и то, как обеззараживают помещения. Как выяснилось, не везде хватает средств зашиты.

Несмотря на то, что изо дня в день растет количество погибших и заболевших коронавирусом, людей это не пугает. У них ответ один: уже устали от всех ограничений.

– Сейчас четвертая волна коронавируса, не страшно посещать такие заведения? – Нет, я привитая, нестрашно. – Только поэтому? – Ну а что, все равно заболеешь, не заболеешь, хоть как защищайся. – То есть лучше здесь заболеть, да? – Да конечно, дома будешь сидеть – тоже заболеешь.