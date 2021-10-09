В ночных клубах Уфы выявили грубые нарушения антиковидных мер

В Уфе сотрудники Роспотребнадзора, Министерства торговли и полиции вышли в рейд по ночным клубам. Представители ведомств проверяли, как в увеселительных заведениях соблюдают санитарные и эпидемиологические нормы.

Ночная жизнь города только начинается. А вместе с ней и проверки увеселительных заведений. Сотрудники сразу нескольких ведомств обратили свой взор на то, как соблюдается санитарный и противоэпидемиологический режим. Проверка в первом же клубе выявила серьезные нарушения.

В зале для посетителей, где находится постоянное количество людей, отсутствует оборудование для обеззараживания воздуха – это одно из нарушений. Также сотрудники данного клуба не имеют знаний по проведению профилактической дезинфекции.

Фагима Исанова, заместитель начальника отдела управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
Фото №1 - В ночных клубах Уфы выявили грубые нарушения антиковидных мер

Мелочей здесь не бывает, так что заглянуть приходится даже в туалеты. И тут выявляют первые недостатки. Туалет, конечно, оставляет желать лучшего: одно мыло на три раковины, раковины грязные.

В другом заведении, как видно, идет полноценная дискотека. И если за столиками еще соблюдается какая-то социальная дистанция, у барной стойки и на танцполе это просто невозможно.

Отсутствовало социальное дистанцирование, в том числе не ведутся должным образом замеры температуры тела у сотрудников, а также у людей на входе. В настоящее время такие мероприятия будут проводиться на усмотрение руководства Республики Башкортостан, также будет контроль за соблюдением требований приказа номер.

Динар Баймухаметов, заместитель начальника отдела контрольных мероприятий Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан

Попасть в ночной клуб сейчас можно только при наличии QR-кода. На входе сотрудники заведения его сканируют, и лишь убедившись в том, что человек вакцинирован, его пускают внутрь. Представители Министерства финансов и Роспотребнадзора изучают документацию, проверяют наличие антисептиков и то, как обеззараживают помещения. Как выяснилось, не везде хватает средств зашиты.

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Несмотря на то, что изо дня в день растет количество погибших и заболевших коронавирусом, людей это не пугает. У них ответ один: уже устали от всех ограничений.

– Сейчас четвертая волна коронавируса, не страшно посещать такие заведения? – Нет, я привитая, нестрашно. – Только поэтому? – Ну а что, все равно заболеешь, не заболеешь, хоть как защищайся. – То есть лучше здесь заболеть, да? – Да конечно, дома будешь сидеть – тоже заболеешь.

За несколько часов было проверено три увеселительных заведения. Везде нашли нарушения. Теперь владельцам клубов грозит крупный штраф, вплоть до закрытия.

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