В ночных клубах Уфы выявили грубые нарушения антиковидных мер

В Уфе сотрудники Роспотребнадзора, Министерства торговли и полиции вышли в рейд по ночным клубам. Представители ведомств проверяли, как в увеселительных заведениях соблюдают санитарные и эпидемиологические нормы.
Ночная жизнь города только начинается. А вместе с ней и проверки увеселительных заведений. Сотрудники сразу нескольких ведомств обратили свой взор на то, как соблюдается санитарный и противоэпидемиологический режим. Проверка в первом же клубе выявила серьезные нарушения.
Мелочей здесь не бывает, так что заглянуть приходится даже в туалеты. И тут выявляют первые недостатки. Туалет, конечно, оставляет желать лучшего: одно мыло на три раковины, раковины грязные.
В другом заведении, как видно, идет полноценная дискотека. И если за столиками еще соблюдается какая-то социальная дистанция, у барной стойки и на танцполе это просто невозможно.
Попасть в ночной клуб сейчас можно только при наличии QR-кода. На входе сотрудники заведения его сканируют, и лишь убедившись в том, что человек вакцинирован, его пускают внутрь. Представители Министерства финансов и Роспотребнадзора изучают документацию, проверяют наличие антисептиков и то, как обеззараживают помещения. Как выяснилось, не везде хватает средств зашиты.
Несмотря на то, что изо дня в день растет количество погибших и заболевших коронавирусом, людей это не пугает. У них ответ один: уже устали от всех ограничений.
За несколько часов было проверено три увеселительных заведения. Везде нашли нарушения. Теперь владельцам клубов грозит крупный штраф, вплоть до закрытия.