«Поддаются лечению тяжелее»: врачи рассказали о работе ковид-госпиталя РКБ в Уфе

Вакцина – не повод для халатного отношения к своему здоровью. Медики призывают к ответственности. По словам врачей, в реанимацию привитые всё-таки попадают, правда, случается это крайне редко и болеют такие пациенты легче. То есть ношение масок, соблюдение дистанции – эти меры остаются актуальными.

Язык жестов или чтение по губам – только так можно понять пациентов, которые находятся на ИВЛ. У Мовсеса Еприкяна сильное поражение лёгких – 90%. Однако мужчина уже идёт на поправку.

Просит иногда отключать его от ИВЛ. Но пока по его газовому составу крови мы это делать не можем. Через день-два будем заниматься процессом отлучения от аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Вадим Галиахметов, заведующий отделением реанимации ковид-госпиталя РКБ им. Г. Г. Куватова

В ковид-госпиталь Республиканской клинической больницы имени Куватова поступают пациенты в более тяжёлом состоянии. Почти все с развитием дыхательной недостаточности.

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Стараемся быстро стабилизировать, максимально агрессивно лечить, потому что и пациенты тяжелые, и, возможно, вирус другой. О его мутации нам уже расскажут вирусологи. Пациенты поддаются лечению тяжелее, чем год назад. Во многих случаях эффективные тогда лекарства сейчас стали менее эффективными. Есть случаи инвалидизации пациентов после коронавируса.

Гульшат Фатхуллина, руководитель ковид-госпиталя РКБ им. Г. Г. Куватова

Вакцинированных здесь почти нет. По словам медиков, даже если привитый человек болеет, он быстрее идёт на поправку. И всё же прививка – не повод для безответственного отношения к здоровью. Врачи сетуют: часто в реанимацию попадают люди, которые решили сначала лечиться дома.

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Очень много пациентов, с их слов, принимали БАДы, использовали фитотерапию. Это неэффективно в данной ситуации.

Вадим Галиахметов, заведующий отделением реанимации ковид-госпиталя РКБ им. Г. Г. Куватова

Койки с пациентами в отделении вынуждены ставить в коридорах. Тем не менее они оборудованы. Около каждой – индивидуальные кислородные точки. Палаты в больницах переполнены. Место выписывающегося пациента почти сразу займёт новый.

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