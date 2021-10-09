«Поддаются лечению тяжелее»: врачи рассказали о работе ковид-госпиталя РКБ в Уфе

Просит иногда отключать его от ИВЛ. Но пока по его газовому составу крови мы это делать не можем. Через день-два будем заниматься процессом отлучения от аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Вадим Галиахметов, заведующий отделением реанимации ковид-госпиталя РКБ им. Г. Г. Куватова