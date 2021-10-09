«Поддаются лечению тяжелее»: врачи рассказали о работе ковид-госпиталя РКБ в Уфе

Вакцина – не повод для халатного отношения к своему здоровью. Медики призывают к ответственности. По словам врачей, в реанимацию привитые всё-таки попадают, правда, случается это крайне редко и болеют такие пациенты легче. То есть ношение масок, соблюдение дистанции – эти меры остаются актуальными.
Язык жестов или чтение по губам – только так можно понять пациентов, которые находятся на ИВЛ. У Мовсеса Еприкяна сильное поражение лёгких – 90%. Однако мужчина уже идёт на поправку.
В ковид-госпиталь Республиканской клинической больницы имени Куватова поступают пациенты в более тяжёлом состоянии. Почти все с развитием дыхательной недостаточности.
Вакцинированных здесь почти нет. По словам медиков, даже если привитый человек болеет, он быстрее идёт на поправку. И всё же прививка – не повод для безответственного отношения к здоровью. Врачи сетуют: часто в реанимацию попадают люди, которые решили сначала лечиться дома.
Койки с пациентами в отделении вынуждены ставить в коридорах. Тем не менее они оборудованы. Около каждой – индивидуальные кислородные точки. Палаты в больницах переполнены. Место выписывающегося пациента почти сразу займёт новый.