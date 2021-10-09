В Уфе откроют новый корпус Российского исламского университета

Новый корпус Российского исламского университета в Уфе откроют в сентябре следующего года. Его возводят по улице Тукаева при поддержке республики.

Сегодня резиденцию Центрального духовного управления мусульман России посетил Глава Башкортостана. Сейчас в Российском исламском университете обучаются 850 студентов из регионов России и государств СНГ. Радий Хабиров осмотрел помещения строящегося корпуса: учебные классы, общежитие, столовую. Для ввода объекта в эксплуатацию необходимо завершить работы по внутренней отделке и монтажу инженерных систем.

Фото №1 - В Уфе откроют новый корпус Российского исламского университета

Уже все полностью готово: и общежитие, и классы. Планируем открыть в следующем году, когда мы будем отмечать 1100-летие принятия нашими предками ислама.

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