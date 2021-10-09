В Уфе откроют новый корпус Российского исламского университета

Сегодня резиденцию Центрального духовного управления мусульман России посетил Глава Башкортостана. Сейчас в Российском исламском университете обучаются 850 студентов из регионов России и государств СНГ. Радий Хабиров осмотрел помещения строящегося корпуса: учебные классы, общежитие, столовую. Для ввода объекта в эксплуатацию необходимо завершить работы по внутренней отделке и монтажу инженерных систем.