В Сибае после реконструкции открылось обновленное здание филармонии

На новый уровень выходит культура и Сибая, и Зауралья. Филармония – достопримечательность города, потому что фасады удалось сохранить в первозданном виде. А в остальном – все самое современное. Теперь уже в Сибае можно проводить любое международное культурное мероприятие.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан