В Сибае после реконструкции открылось обновленное здание филармонии

Ремонтные работы начались в 2019 году. Строителям пришлось восстанавливать культурное учреждение после пожара, который произошел в 2015 году и нанес помещениям серьезный урон.
Проект усовершенствовали. Был пристроен еще один корпус, расширен зал до 500 мест. Добавлен зал для того, чтобы дети могли одновременно проводить свои постановки. Примечательно, что открытие обновленного здания филармонии состоялось накануне Дня Республики.
На мероприятии присутствовал премьер-министр правительства Андрей Назаров, который назвал событие долгожданным, особенно для Сибая, который является культурным центром башкирского Зауралья.