В Сибае после реконструкции открылось обновленное здание филармонии

Ремонтные работы начались в 2019 году. Строителям пришлось восстанавливать культурное учреждение после пожара, который произошел в 2015 году и нанес помещениям серьезный урон.

Проект усовершенствовали. Был пристроен еще один корпус, расширен зал до 500 мест. Добавлен зал для того, чтобы дети могли одновременно проводить свои постановки. Примечательно, что открытие обновленного здания филармонии состоялось накануне Дня Республики.

Фото №1 - В Сибае после реконструкции открылось обновленное здание филармонии

На мероприятии присутствовал премьер-министр правительства Андрей Назаров, который назвал событие долгожданным, особенно для Сибая, который является культурным центром башкирского Зауралья.

На новый уровень выходит культура и Сибая, и Зауралья. Филармония – достопримечательность города, потому что фасады удалось сохранить в первозданном виде. А в остальном – все самое современное. Теперь уже в Сибае можно проводить любое международное культурное мероприятие.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии