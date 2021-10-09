Блогер Рустам Набиев рассказал, чего боялся при восхождении на гору в Гималаях

Рустам Набиев посвятил восхождение на гору Манаслу своей матери. Накануне блогер вернулся в Уфу. Он стал первым в мире человеком, совершивший восхождение на восьмитысячник на руках.
Рустам был в экспедиции почти 40 дней. Из дома он уехал в конце августа. Опытные альпинисты сомневались в том, что ему удастся покорить гору в Гималаях. Рустам за время восхождения израсходовал 7 пар варежек, блогеру пришлось принимать обезболивающие: нагрузка на плечи была колоссальной. Путь не был легким, но развернуться желания не возникло ни разу.
За плечами блогера уже есть восхождение на Эльбрус. Покорение восьмой вершины мира на руках Рустамом может попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Блогер займется оформлением заявки. В отпуске он планирует поехать в Африку и, возможно, заберется на Килиманджаро. Больше всего Рустам скучал по домашней еде, горячей воде и по тем, кто давал ему силы не свернуть назад – по семье.