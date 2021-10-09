Блогер Рустам Набиев рассказал, чего боялся при восхождении на гору в Гималаях

Рустам Набиев посвятил восхождение на гору Манаслу своей матери. Накануне блогер вернулся в Уфу. Он стал первым в мире человеком, совершивший восхождение на восьмитысячник на руках.

Рустам был в экспедиции почти 40 дней. Из дома он уехал в конце августа. Опытные альпинисты сомневались в том, что ему удастся покорить гору в Гималаях. Рустам за время восхождения израсходовал 7 пар варежек, блогеру пришлось принимать обезболивающие: нагрузка на плечи была колоссальной. Путь не был легким, но развернуться желания не возникло ни разу.

Был страх, что я не взойду, но это, скорее, страх перед самим собой. Ну и так как это восьмитысячник, «зона смерти», где-то в подсознании был страх, что что-то может случиться, и я не вернусь обратно. Рустам Набиев, блогер

За плечами блогера уже есть восхождение на Эльбрус. Покорение восьмой вершины мира на руках Рустамом может попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Блогер займется оформлением заявки. В отпуске он планирует поехать в Африку и, возможно, заберется на Килиманджаро. Больше всего Рустам скучал по домашней еде, горячей воде и по тем, кто давал ему силы не свернуть назад – по семье.