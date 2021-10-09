В Уфе появилась новая многофункциональная спортплощадка

На этом месте был пустырь, был спортивный объект очень-очень старый, поэтому давно просилось, чтобы на этом месте возникла такая спортивная площадка. И эта спортивная площадка будет не только для школы, но и для жителей соседних домов.

Сергей Греков, глава администрации г. Уфы