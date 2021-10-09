В Уфе появилась новая многофункциональная спортплощадка

Футбольное, волейбольное, баскетбольное поля с травмобезопасным резиновым покрытием, а также зона воркаута, полоса препятствий и легкоатлетический круг. В Уфе появилась новая многофункциональная спортивная площадка.
В открытии объекта, который расположился на территории школы номер 99, принял участие глава администрации города. Сергей Греков отметил, что площадка получилась одной из лучших в городе, и дети смогут заниматься там всеми основными видами спорта. Общая площадь спортобъекта составляет почти 4 тысячи квадратных метров.