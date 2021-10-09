В Уфе появилась новая многофункциональная спортплощадка

Футбольное, волейбольное, баскетбольное поля с травмобезопасным резиновым покрытием, а также зона воркаута, полоса препятствий и легкоатлетический круг. В Уфе появилась новая многофункциональная спортивная площадка.

В открытии объекта, который расположился на территории школы номер 99, принял участие глава администрации города. Сергей Греков отметил, что площадка получилась одной из лучших в городе, и дети смогут заниматься там всеми основными видами спорта. Общая площадь спортобъекта составляет почти 4 тысячи квадратных метров.

Фото №1 - В Уфе появилась новая многофункциональная спортплощадка

На этом месте был пустырь, был спортивный объект очень-очень старый, поэтому давно просилось, чтобы на этом месте возникла такая спортивная площадка. И эта спортивная площадка будет не только для школы, но и для жителей соседних домов.

Сергей Греков, глава администрации г. Уфы
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