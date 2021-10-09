В Уфе прошла встреча главы Башкирии и президента Олимпийского комитета России

Спорт – это моя жизнь, я спортивный журналист и КМС по акробатике. Я знаю наших спортсменов, это люди скромные, но, безусловно, выдающиеся. Они не кричат о своих победах. И наш проект «Спортивные истории» на телеканале БСТ как раз рассказывает о том, чего стоили эти победы.

Лилия Шафикова, специальный корреспондент телеканала БСТ