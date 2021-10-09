В Уфе прошла встреча главы Башкирии и президента Олимпийского комитета России

Радий Хабиров и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков встретились с представителями спортивного сообщества республики. Речь шла не только о поддержке спорта в регионе, но и о его развитии.

По словам Позднякова, в Уфе созданы условия как для начинающих спортсменов, так и для профессионалов. А инфраструктура позволяет проводить в башкирской столице спортивные мероприятия мирового уровня. Радий Хабиров отметил, что республика гордится своими спортсменами, и они являются примером для будущих чемпионов.

Задача спортсмена – не только добиться победы и поднять флаг страны, но и подать пример, чтобы после их побед тысячи мальчишек и девчонок пошли в спортивные залы, на футбольные и хоккейные площадки – лишь бы занимались спортом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе прошла встреча главы Башкирии и президента Олимпийского комитета России

Башкортостан является одним из наиболее успешных регионов нашей страны в развитии спорта высших достижений. Хочу поздравить жителей республики и Радия Фаритовича с успехами башкирских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России

Почетными гостями на встрече стали тренеры башкирских спортсменов, участники Олимпийских игр, руководители спортивных федераций республики, а также наши коллеги – спортивные журналисты. Радий Хабиров вручил присутствующим государственные награды и почетные грамоты за высокие достижения. В завершение церемонии глава республики отметил, что Башкортостан ждёт новых рекордов и побед, и для этого будет улучшаться спортивная инфраструктура не только в Уфе, но и в других городах и районах республики.

Фото №2 - В Уфе прошла встреча главы Башкирии и президента Олимпийского комитета России
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Спорт – это моя жизнь, я спортивный журналист и КМС по акробатике. Я знаю наших спортсменов, это люди скромные, но, безусловно, выдающиеся. Они не кричат о своих победах. И наш проект «Спортивные истории» на телеканале БСТ как раз рассказывает о том, чего стоили эти победы.

Лилия Шафикова, специальный корреспондент телеканала БСТ

Я живу спортом и все делаю ради него. Даже после окончания спортивной карьеры я вижу себя в спорте, например, менеджером спортивной команды. Я хочу остаться в своем виде спорта и развивать его.

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