В Уфе прошла встреча главы Башкирии и президента Олимпийского комитета России
Радий Хабиров и президент
Олимпийского комитета России Станислав Поздняков встретились с представителями
спортивного сообщества республики. Речь шла не только о поддержке спорта в
регионе, но и о его развитии.
По словам Позднякова, в
Уфе созданы условия как для начинающих спортсменов, так и для профессионалов. А
инфраструктура позволяет проводить в башкирской столице спортивные мероприятия
мирового уровня. Радий Хабиров отметил, что республика гордится своими спортсменами,
и они являются примером для будущих чемпионов.
Задача спортсмена – не
только добиться победы и поднять флаг страны, но и подать пример, чтобы после
их побед тысячи мальчишек и девчонок пошли в спортивные залы, на футбольные и
хоккейные площадки – лишь бы занимались спортом.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Башкортостан
является одним из наиболее успешных регионов нашей страны в развитии спорта
высших достижений. Хочу поздравить жителей республики и Радия Фаритовича с
успехами башкирских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.
Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России
Почетными гостями на
встрече стали тренеры башкирских спортсменов, участники Олимпийских игр,
руководители спортивных федераций республики, а также наши коллеги – спортивные
журналисты. Радий Хабиров вручил присутствующим государственные награды и
почетные грамоты за высокие достижения. В завершение церемонии глава республики
отметил, что Башкортостан ждёт новых рекордов и побед, и для этого будет улучшаться
спортивная инфраструктура не только в Уфе, но и в других городах и районах
республики.
Спорт – это моя жизнь, я
спортивный журналист и КМС по акробатике. Я знаю наших спортсменов, это люди
скромные, но, безусловно, выдающиеся. Они не кричат о своих победах. И наш
проект «Спортивные истории» на телеканале БСТ как раз рассказывает о том, чего
стоили эти победы.
Лилия Шафикова, специальный корреспондент телеканала БСТ
Я живу спортом и все
делаю ради него. Даже после окончания спортивной карьеры я вижу себя в спорте,
например, менеджером спортивной команды. Я хочу остаться в своем виде спорта и
развивать его.
Алсу Миназова, участница XXXII Олимпийских игр, МСМК по гребному слалому