2022 метра и шоколадные медали: как прошел Всероссийский день ходьбы в Уфе

Большой спортивный день в столице республики сегодня стартовал со Всероссийского дня ходьбы. В нем приняли участие несколько тысяч человек. Кроме того, Радий Хабиров и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков посетили центр спортивной подготовки, где пообщались с боксерами и фехтовальщиками.

Международный день ходьбы традиционно проводится в 150 странах мира. Россия присоединилась к этому проекту шесть лет назад. В этом году спортивной столицей Всероссийского дня ходьбы стала Уфа. В церемонии награждения лучших ходоков приняли участие глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Для меня лично это некая национальная идея. Мы должны создать условия, чтобы наши дети, взрослые и пожилые люди могли заниматься спортом. И мы уже каждый день шаг за шагом это делаем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Нахожусь под впечатлением от этого замечательного места, которое было выбрано для Дня ходьбы. Набережная хорошо оборудована. Видно, что в республике и городе с большим удовольствием и вниманием относятся к спорту. Станислав Поздняков, глава Олимпийского комитета России

Станислав Поздняков и сам прошёл путь от площадки под Конгресс-холлом до Монумента Дружбы вместе с министром спорта республики Русланом Хабибовым, а также олимпийскими чемпионами. Среди них были гимнастка Алия Мустафина и фехтовальщица Аделина Загидуллина. Вся дистанция вдоль реки Белой составила 2022 метра, и эта цифра была выбрана неслучайно. Пройдя этот путь, уфимцы поддержали олимпийцев, которым предстоит участвовать в 2022 году на играх в Пекине.

Очень здорово, что спорт объединяет людей, это всегда очень приятно. Хочется пожелать всем здоровья, без спорта его не бывает. Алия Мустафина, олимпийская чемпионка по гимнастике

В спортивном празднике в столице республики приняли участие несколько тысяч человек, каждый из которых по завершении дистанции получил памятную шоколадную медаль, диплом и прекрасное настроение.

Популяризация спорта и привлечение большого количества людей – это очень здорово, ведь спортом заниматься нужно, особенно в наше время. Александр Борисов, участник Всероссийского дня ходьбы

Следующей точкой маршрута Радия Хабирова и Станислава Позднякова стал Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Здесь в школе Николая Валуева прошла открытая тренировка перед большим боксерским событием, которое пройдет в понедельник. В День Республики состоится «Париматч. Вечер профессионального бокса». На ринг выйдет немало известных спортсменов, в том числе олимпийский чемпион Токио Альберт Батыргазиев.