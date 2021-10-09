2022 метра и шоколадные медали: как прошел Всероссийский день ходьбы в Уфе

Большой спортивный день в столице республики сегодня стартовал со Всероссийского дня ходьбы. В нем приняли участие несколько тысяч человек. Кроме того, Радий Хабиров и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков посетили центр спортивной подготовки, где пообщались с боксерами и фехтовальщиками.
Международный день ходьбы традиционно проводится в 150 странах мира. Россия присоединилась к этому проекту шесть лет назад. В этом году спортивной столицей Всероссийского дня ходьбы стала Уфа. В церемонии награждения лучших ходоков приняли участие глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Станислав Поздняков и сам прошёл путь от площадки под Конгресс-холлом до Монумента Дружбы вместе с министром спорта республики Русланом Хабибовым, а также олимпийскими чемпионами. Среди них были гимнастка Алия Мустафина и фехтовальщица Аделина Загидуллина. Вся дистанция вдоль реки Белой составила 2022 метра, и эта цифра была выбрана неслучайно. Пройдя этот путь, уфимцы поддержали олимпийцев, которым предстоит участвовать в 2022 году на играх в Пекине.
В спортивном празднике в столице республики приняли участие несколько тысяч человек, каждый из которых по завершении дистанции получил памятную шоколадную медаль, диплом и прекрасное настроение.
Следующей точкой маршрута Радия Хабирова и Станислава Позднякова стал Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Здесь в школе Николая Валуева прошла открытая тренировка перед большим боксерским событием, которое пройдет в понедельник. В День Республики состоится «Париматч. Вечер профессионального бокса». На ринг выйдет немало известных спортсменов, в том числе олимпийский чемпион Токио Альберт Батыргазиев.
Пообщались Радий Хабиров и Станислав Поздняков и с фехтовальщиками. Прямо в зале провели рабочее совещание, на котором были обсуждены вопросы строительства Центра фехтования. Его планируют возвести рядом с Центром спортивной подготовки к юбилею Уфы, который будет отмечаться в 2024 году. Будущий центр вместит в себя и музей фехтования. Ведь Башкортостану действительно есть чем гордиться на этом поприще. Новое спортивное сооружение поможет воспитать будущих чемпионов.