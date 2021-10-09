Победителем 3-го сезона турнира «Терра Башкирия» стал школьник

Башкортостан может стать центром развития коневодства страны, а победителем третьего сезона «Терра Башкирия» стал школьник из Альшеевского района. Сегодня состоялся финал конноспортивного турнира, в котором приняли участие 10 победителей отборочных этапов.
Один из самых волнительных и ответственных моментов финала турнира. Жеребьевка лошадей. Именно от ее результата во многом будет зависеть исход решающих скачек. В отличие от отборочных этапов, команды привезли только жокеев-победителей. Лошади распределялись от ипподрома «Акбузат».
Конноспортивный турнир проводится среди 54 районов с 2019 года. Главной его целью является стимулирование развития коневодства в республике. Особое внимание в нем уделяется разведению лошадей башкирской породы. Возможно, в следующем сезоне формат соревнований изменится. Этот вопрос и не только обсуждали на пресс-конференции с участием гостей из Москвы. Говорили о том, что Башкортостан может стать центром развития коневодства России. А ипподромы могут и должны зарабатывать с помощью тотализаторов.
Также прошли соревнования на приз Главы Республики Башкортостан с призовым фондом в 1 млн рублей. В скачке победу праздновал мастер-жокей международного класса Хамзат Улубаев.
«Терра Башкирия» проводится в третий раз. В этом году до финала дошли 10 участников – все они в сезоне становились победителями отборочных этапов. Желание стать лучшим сейчас было так велико, что не обошлось без фальстарта.
По итогам двух финальных заездов победителем третьего сезона конноспортивного турнира «Терра Башкирия» стал школьник из Альшеевского района Руслан Гареев. Также в тройке лучших оказались представители Кушнаренковского и Дуванского районов республики.