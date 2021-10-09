Победителем 3-го сезона турнира «Терра Башкирия» стал школьник

Башкортостан может стать центром развития коневодства страны, а победителем третьего сезона «Терра Башкирия» стал школьник из Альшеевского района. Сегодня состоялся финал конноспортивного турнира, в котором приняли участие 10 победителей отборочных этапов.

Один из самых волнительных и ответственных моментов финала турнира. Жеребьевка лошадей. Именно от ее результата во многом будет зависеть исход решающих скачек. В отличие от отборочных этапов, команды привезли только жокеев-победителей. Лошади распределялись от ипподрома «Акбузат».

Конноспортивный турнир проводится среди 54 районов с 2019 года. Главной его целью является стимулирование развития коневодства в республике. Особое внимание в нем уделяется разведению лошадей башкирской породы. Возможно, в следующем сезоне формат соревнований изменится. Этот вопрос и не только обсуждали на пресс-конференции с участием гостей из Москвы. Говорили о том, что Башкортостан может стать центром развития коневодства России. А ипподромы могут и должны зарабатывать с помощью тотализаторов.

Также прошли соревнования на приз Главы Республики Башкортостан с призовым фондом в 1 млн рублей. В скачке победу праздновал мастер-жокей международного класса Хамзат Улубаев.

«Терра Башкирия» проводится в третий раз. В этом году до финала дошли 10 участников – все они в сезоне становились победителями отборочных этапов. Желание стать лучшим сейчас было так велико, что не обошлось без фальстарта.