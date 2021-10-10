Уфа попала в рейтинг самых загрязненных промышленностью городов России

Известно, что в Уфе объем выбросов, производимых промышленностью, составляет 142 тысячи тонн в год.

На первом месте рейтинга расположился Норильск, объем выбросов в этом городе достиг невероятных 1,8 млн тонн. На втором месте – Череповец. В этом городе объём выбросов достиг 280 тысяч тонн. Следующими в рейтинге идут Новокузнецк (278 тысяч тонн), Липецк (270 тысяч тонн) и Магнитогорск (186 тысяч тонн).